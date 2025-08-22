Passation de service entre El Hadji Ndiaye et Abdou Aziz Zoumarou, nouveau PCA de la TDS

Nommé au mois de juillet, le nouveau Président du Conseil d'Administration de la TDS-Télédiffusion du Sénégal, Abdou Aziz Zoumarou, a été installé dans ses nouvelles fonctions, ce jeudi 21 août 2025. Il succède ainsi à El Hadji Ndiaye, Président Directeur Général de Origines Sa et de la 2STV depuis plusieurs années.

"Je succède à M. Elhadj Ndiaye, une figure emblématique et un doyen respecté dans le secteur de l’audiovisuel . Son expérience est une richesse inestimable, et je suis heureux de pouvoir continuer à bénéficier de ses conseils et de son accompagnement", fait savoir Abdoul Aziz Zoumarou.



Le nouveau Président du Conseil d'Administration de rappeler une conviction forte : " la TDS est une structure publique, financée par le contribuable sénégalais. Nous avons donc le devoir d’être exemplaires. Chaque employé doit se sentir valorisé et fier de contribuer à cette mission", a-t-il laissé entendre.