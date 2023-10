Passation de service au département du pétrole et des énergies : Aïssatou Sophie Gladima, le ministre sortant fait son bilan…

Le ministre sortant a ouvert son discours par des remerciements à l’endroit du président de la République « je voudrais donc saisir cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, pour m’avoir renouvelé sa confiance à maintes reprises en me nommant à plusieurs hautes fonctions dans l’appareil d’État. Je lui témoigne à nouveau toute mon amitié, toute ma loyauté et tout mon engagement. Je compte l’accompagner jusqu’au parachèvement de sa noble mission de transformation positive du pays ». Elle a aussi remercié tous les agents du ministère pour leur accompagnement et leur soutien constants durant ces trois années qu'ils ont passées ensemble.







Elle a par ailleurs fait son bilan durant son passage au sein du ministère. Elle souligne que « d’importants résultats ont été atteints avec entre autres, un cadre légal et réglementaire renforcé par l’adoption d’un nouveau code pétrolier, du code gazier, de la loi sur le contenu local mais également du code de l’électricité. Toutes ces mesures jettent déjà, selon elle, les bases d’un meilleur profit de l’exploitation des ressources en hydrocarbures, de l’implication du secteur privé national mais également de l’utilisation du combustible produit localement pour la production d’électricité à moindre coût avec l’exécution des préalables de la stratégie gas to power ».