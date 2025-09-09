Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi

La passation de pouvoir entre François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aura lieu mercredi à midi à Matignon, ont annoncé les services du gouvernement mardi soir.



La date coïncide avec une journée de mobilisation pour bloquer le pays initiée par divers mouvements. Sébastien Lecornu a déjà manqué de peu Matignon l'année dernière, mais François Bayrou avait imposé au forceps sa nomination avant d'être renversé par l'Assemblée nationale près de neuf mois plus tard.