Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi

La passation de pouvoir entre François Bayrou et le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu aura lieu mercredi à midi à Matignon, ont annoncé les services du gouvernement mardi soir.
La date coïncide avec une journée de mobilisation pour bloquer le pays initiée par divers mouvements. Sébastien Lecornu a déjà manqué de peu Matignon l'année dernière, mais François Bayrou avait imposé au forceps sa nomination avant d'être renversé par l'Assemblée nationale près de neuf mois plus tard.
