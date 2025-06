Pas le moment pour Poutine de jouer les médiateurs entre Iran et Israël, dit Trump

Donald Trump a estimé mercredi que le président russe Vladimir Poutine devrait se concentrer sur le conflit en Ukraine avant de jouer, comme il le propose, les médiateurs dans le conflit entre Israël et l'Iran.



"Il a proposé de faire le médiateur, j'ai dit +Fais-moi une faveur, fais le médiateur pour toi-même. Occupons-nous de la médiation pour la Russie d'abord, ok? Tu peux t'occuper de ça (ndlr: le conflit au Moyen-Orient) plus tard+", a dit le président américain pendant un échange avec des journalistes à la Maison Blanche.