Parrainage : Recours de l’opposition ce mardi pour annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur et sit-in le 4 septembre

Malgré une importante présence hier à la direction générale des élections, l’opposition réunie sous la bannière du Front de résistance nationale (Frn) entend continuer à combattre le parrainage. « Plus que jamais, nous, partis membres du FRN, constatons, face à la catastrophe imminente que constitue l’élection présidentielle du 24 Février, après des mois de manifestations de masse, après de multiples rencontres avec les autorités religieuses et diplomatiques, que le régime de Macky Sall reste sourd à nos revendications et même à un dialogue sincère pour aller vers des élections sincères», déclarent les leaders du FRN dans un document rendu public hier. « Forts de notre responsabilité, sur le plan judiciaire, nous attaquons l’arrêté du MINT et nous déposons dès demain un recours pour l’annulation de l’arrêté du Ministre de l’Intérieur pour notamment : l’illégalité de l’existence de 2 modèles de fiche de collecte de parrainages, l’illégalité de l’absence de la mention signature sur la fiche numérique. Sur l’arrêté du Ministre, tout le monde est maintenant édifié sur ce qu’ils ont appelé le discriminant. Ils ont ajouté une chaine de 17 caractères numériques pour multiplier les erreurs de saisie et disqualifier les parrainages des candidats de l’opposition sachant que l’APR dispose du fichier électoral avec l’ensemble de ses rubriques ». « Sur le plan politique, nous décidons de mener et d’intensifier des manifestations et des actions multiformes. Nous déclarons demain un sit-in devant le Ministère de l’Intérieur pour le Mardi 4 septembre pour exiger : l’abandon des parrainages, l’accès pour l’opposition au fichier électoral, la mise en place d’une autorité indépendante pour organiser les élections. Un plan d’actions est en train d’être finalisé et sera porté à votre connaissance dans les prochains jours» concluent Mamadou Diop Decroix et ses camarades.