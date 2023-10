Parrainage : Le groupe parlementaire BBY compte remettre à Amadou Ba au moins 50.000 signatures

Le groupe parlementaire de la majorité présidentielle Benno Bokk Yaakaar, constitué de différentes entités politiques s’est réuni ce 1er octobre 2023. Les députés dudit groupe parlementaire se félicitent du processus démocratique, participatif et inclusif, ayant abouti au choix de Monsieur le Premier Ministre Amadou Ba, comme candidat de notre coalition à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar endossent ce choix conforme aux exigences de compétence, d’expérience et de probité morale que requiert l’exercice de la fonction de Président de la République. Rappelant l’engagement pris par le groupe parlementaire, fidèle à la ligne politique de Benno Bokk Yaakaar et en application de la loi, les députés du groupe BBY ont séance tenante démarré le parrainage du seul et unique candidat de la coalition en l’occurrence Monsieur Amadou Ba.



Outre ce parrainage institutionnel, les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ont pris l’engagement de participer activement au parrainage citoyen et compte remettre au candidat Amadou Bâ un total d’au moins 50.000 parrains issus des 14 régions du Sénégal.



Par ailleurs, le groupe Benno se réjouit du choix porté sur l’honorable député Abdoulaye Diagne comme coordinateur national du parrainage pour le compte du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Cette désignation vient consacrer la compétence et le dévouement d’un collègue qui a fini de faire la preuve de son engagement loyal au service du groupe et de la coalition. À cet effet, le groupe Benno ne ménagera aucun effort pour l’accompagner dans cette exaltante mission.



Les députés du groupe parlementaire renouvellent leur loyauté et confiance en Son Excellence le Président Macky Sall, Président de la coalition BBY et s’engagent à élire le candidat Amadou Ba dès le premier tour de l’élection présidentielle du 25 février 2024.