Parjure sur la DPG du PM : « Le président doit démissionner » (Pr Mouhamed Ben Diop, président de Pass-Pass)

En réaction au « parjure » commis par le président de la République sur le programme de la DPG du premier ministre, le président du parti Pass-Pass semble être sidéré et abasourdi. Dans une note transmise à la presse, le Pr Mouhamed Ben Diop, comme sonné, s’exclame : « Non à une manipulation du peuple ! Le président doit démissionner ! » dit-il d’emblée.







L’universitaire reconnait toutefois les prérogatives légales et constitutionnelles du président Diomaye Faye qu’il a usé pour dissoudre l’assemblée nationale. Mais ce qui intrigue, c’est « les raisons avancées ainsi que la manière n'honorent pas notre démocratie encore moins la fonction de président de la république ».







A l’en croire, « nous devons cesser cette manipulation du peuple et dire la vérité aux sénégalais. Si cette assemblée ne reflète pas la volonté populaire, lui aussi ne représente pas la volonté populaire car tout le monde sait que c'était un candidat par défaut donc il doit démissionner » dit-il.





Ainsi, le président de Pass-Pass souligne que « le président ne respecte pas sa parole jusqu'à le reconnaître publiquement c'est une honte et les sénégalais doivent en prendre compte et apporter les réponses idoines. Comment peut-on organiser de nouvelles élections législatives alors qu'on ne cesse de nous dire que la situation du pays est désastreuse ? J'ai honte pour mon pays. Tout ceci pour ne pas que son PM fasse une DPG qui est une obligation constitutionnelle. Le peuple n'a pas besoin de ça je compte sur la maturité des sénégalais pour nous permettre de bien incarner ce contre-pouvoir afin de sauvegarder les intérêts du peuple et en finir avec ce mensonge étatique » conclut-il.