Parcelles Assainies : Deux malfrats arrêtés après une violente tentative de vol nocturne au couteau

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a frappé un grand coup dans la nuit du 17 au 18 septembre 2025, en procédant à l’interpellation de deux individus accusés d’association de malfaiteurs et de tentative de vol avec violences, commis de nuit et avec usage d’arme blanche, a appris Libération.



Selon les informations recueillies, l’opération fait suite à une mission de sécurisation menée le 17 septembre. Les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus à hauteur de l’arrêt de car de Grand Médine, après qu’un individu a été agressé par deux malfrats.

La victime, qui s’était assoupie dans un véhicule de type Ndiaga Ndiaye, a été surprise par les agresseurs, lesquels tentaient de lui subtiliser son téléphone portable et une somme d’argent.

En tentant de résister, elle a été blessée à la cheville droite et à la main gauche par un coup de couteau. Réveillés par le vacarme, cinq apprentis présents dans le véhicule ont mis les agresseurs en fuite, avant que la police, déjà en patrouille, n’interpelle l’un d’eux sur le champ.



La victime, grièvement touchée, a été évacuée par son frère vers le Centre de Santé Nabil Choucair, puis transférée à l’Hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, où elle a reçu des soins avant d’être libérée.



Lors de son interrogatoire, le premier suspect arrêté a reconnu les faits, tout en désignant son complice comme l’auteur du coup de couteau.

Poursuivant leurs investigations, les limiers ont mis la main, le lendemain, sur le second malfrat, jusque-là en cavale. Ce dernier a fini par avouer sa présence lors de l’agression, mais a tenté de minimiser son rôle, niant la détention d’une arme et avançant que les blessures auraient pu être causées par des éclats de verre.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs et tentative de vol avec violences. L’enquête suit son cours.