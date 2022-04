Pape Djibril Fall : « Ma candidature est motivée par ce vouloir de prise en charge des véritables enjeux de notre pays… »

Annonçant sa candidature à la candidature pour les prochaines élections législatives, Pape Djibril Fall, entend prendre cette option qui rompt avec les anciennes pratiques politiciennes. Pour le candidat du mouvement « les serviteurs », l’heure de la rupture a sonné. En effet, le nouveau candidat veut faire savoir que la voix des jeunes doit bien résonner à l’assemblée nationale. Pape Djibril Fall estime que les jeunes doivent se faire entendre et l’assemblée est bien, le lieu, par excellence où ce travail de représentativité et de prise en compte des aspirations du peuple, peuvent bien se concrétiser. « Si la frange la plus importante de notre pays n’est pas bien représentée, nous pouvons nous poser la question sur la pertinence du rôle de cette institution », a laissé entendre le journaliste qui invite à une large adhésion à sa candidature en le parrainant pour les élections législatives du 31 juillet 2022.