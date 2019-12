Palais de justice : Guy Marius Sagna et Cie dans l’attente d’une décision du Doyen des juges

Guy Marius Sagna et Cie ont été déférés au parquet ce mercredi vers 9h, un peu plus tôt que d’habitude. Ils sont arrivés au tribunal, avant d'être conduits à la cave du Palais de Justice. À la suite d'un retour de parquet, l’activiste et huit de ses camarades sont dans l'attente de la décision du Doyen des juges.