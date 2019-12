PROCÈS DE LOUGA / Les maîtres coraniques de Touba vont rester dans leurs daaras pour se conformer au ndigël du Khalife des Mourides.

Les maîtres coraniques, ceux de Touba plus précisément, ont décidé de ne plus effectuer le déplacement sur Louga pour assister au procès de Serigne Khadim Guèye, présenté au juge ce 04 décembre pour répondre des chefs d'accusation de torture sur enfants qui l'ont conduit à séjourner à la maison d'arrêt et de correction de Louga avec notamment une demande de liberté provisoire refusée le mercredi 27 novembre dernier.



Dans une déclaration exclusive effectuée sous les protecteurs de Dakaractu, les maîtres coraniques, circonscrits dans la Rabita de Touba, ont convenu de donner suite favorable au ndigël de Serigne Mountakha Mbacké qui leur a demandé de demeurer sereins. Ainsi, par la voix de Serigne Khaly Diakhaté, ils ont aussi demandé à leurs collègues des autres régions du Sénégal de garder la même attitude. Les maîtres coraniques diront aussi nourrir énormément d'espoir quant à la future libération de leur collègue.