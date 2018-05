PRÉSIDENTIELLE 2019 - La ' Nouvelle dynamique des activités de mobilisation (NDAM) compte annihiler les minces espoirs de l'opposition et réélire Macky "

Adja Aïda Sylla, femme de développement, connue pour la fréquence de ses œuvres sociales à travers le Sénégal, va désormais s'investir en politique avec comme unique objectif d' accompagner la première dame Marième Faye Sall dans le travail de terrain à mener pour réélire le Président Macky Sall. ''À l'issue d'un travail à la base menée avec le soutien de plusieurs associations de femmes et de jeunes particulièrement localisables entre Touba, Mbacké et Dakar, la '' désormais '' responsable politique à décidé de mettre en place et de développer une structure politique dénommée '' NDAM '' ou '' Nouvelle Dynamique des Activités de Mobilisation. '' Adja Aïda Sylla ambitionne d'identifier le véritable électorat de chaque contrée du Sénégal, de l'approcher et de l'amener à voter pour le Président Macky Sall.



Les arguments pour convaincre cet électorat seront confinés, dit-elle, aux réalisations de son candidat, à la valeur de celles-ci et aux conséquences heureuses qu'elles ont entraînées sur le quotidien du Sénégalais. Il s'agira aussi de prouver à ces hommes et ces femmes qu'il est absolument dangereux de voter pour cette opposition qui n'est intéressée que par le pouvoir. Ainsi une campagne d'éveil des consciences sur la '' médiocrité des leaders de l'opposition et la piètre qualité de l'offre qu'ils comptent proposer aux Sénégalais'', sera déroulée. Une rencontre de lancement au sommet est prévue juste après la Korité...