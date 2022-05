POPENGUINE 2022 : Antoine Félix Diome liste les réalisations du président Macky Sall.

À l’occasion du pèlerinage marial de Popenguine qui se tiendra les 4,5 et 6 juin prochains, le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome a rassuré le comité national pour le pèlerinage de Popenguine et en a profité pour lister les réalisations du président de la République Macky Sall.



Il annonce que notre pays le Sénégal est en marche vers l’émergence au vu des réalisations du président Sall dans les domaines infrastructurels.



Il demande plus de prières à la communauté chrétienne, pour que la paix et la solidarité règnent dans le pays et affirme que l'État restera toujours en face de ses responsabilités.