PME du numérique : Baisse et exonération d’impôts pour booster l’innovation technologique

Les PME du numérique bénéficient d’une baisse et d’une exonération d’impôts. C’est l’information donnée en tout cas par Lass Badiane, conseiller municipal à la mairie de Grand Yoff. Il s'agit de l'exonération de l'Impôt minimum forfaire (Imf), de la Contribution forfaire à la charge de l'employeur; la suppression du minimum de perception de 500.000 fcfa en matière d'Imf; et la réduction à 10.000 fcfa des droits d'enregistrement pour la création de sociétés ou de Gie avec un capital plafonné à 100 millions FCFA.« Macky Sall sait que le Numérique est un des moteurs de la croissance de l'économie nationale, c'est pourquoi il a apporté ces transformations afin de préparer au mieux nos entrepreneurs locaux à développer de nouveaux outils et à faire face à la concurrence étrangère, a-t-il par ailleurs fait savoir. Selon Lass Badiane toujours, « le basculement intégral au Numérique pour la Télévision Numérique Terrestre (TNT) aura lieu dans le premier semestre 2020 »