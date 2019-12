PIRATAGE INFORMATIQUE : 6 Nigérians et un Kenyan tombent à la Zac Mbao.

Six Nigérians et une Kényane ont été attraits, hier, à la barre du tribunal hors-classe de Dakar, rapporte le quotidien L’As dans sa parution de ce samedi.



Les mis en cause, qui opéraient à la Zac-Mbao, sont poursuivis pour association de malfaiteurs, maintien frauduleux dans un système informatique et usurpation de fonction.



Malgré leurs dénégations, le procureur a estimé que les faits sont constants avant de requérir une peine de deux ans d’emprisonnement ferme.



Toutefois, le président du tribunal à renvoyé le procès jusqu’au 17 décembre prochain pour permettre aux prévenus d’apporter un certain nombre de preuves.