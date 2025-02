PCA FONSIS / Me Nafissatou Diop Cissé passe les commandes à Cheikh Sidiya El Moctar Beye

Le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques (FONSIS) a un nouveau pilote à sa tête. Ce lundi 17 février 2025, Cheikh Sidiya El Moctar Beye a officiellement pris ses fonctions en tant que Président du Conseil d’Administration du FONSIS. Une nomination qui illustre la volonté des autorités de renforcer l’impact de cet outil clé dans la transformation économique du pays.



Une transition saluée



La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des Administrateurs et du personnel du FONSIS. Un hommage appuyé a été rendu à Me Nafissatou Diop Cissé, PCA sortante, pour son engagement et sa contribution à la gouvernance du fonds depuis sa création. Son approche participative et son attachement à l’éthique ont été soulignés, témoignant de l’empreinte qu’elle laisse au sein de l’institution.