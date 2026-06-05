PASTEF / 1er Congrès extraordinaire : Une soixantaine de partis signent la charte de fusion ce vendredi à l’hôtel Azalaï

En prélude à son premier Congrès extraordinaire prévu ce samedi 6 juin 2026, le Parti PASTEF – Les Patriotes organise ce vendredi 5 juin à 17 h à l’hôtel Azalaï une grande cérémonie de signature de la charte de fusion.







L’événement verra la participation d’une soixantaine de partis politiques et de mouvements citoyens qui rejoignent officiellement PASTEF. Cette cérémonie marque ainsi une étape décisive dans le processus d’élargissement de la base politique du parti au pouvoir.







Selon les organisateurs, cette dynamique de fusion ne s’arrêtera pas au congrès. Elle se poursuivra et s’élargira à l’ensemble des forces patriotiques, panafricanistes et souverainistes intéressées à rejoindre le mouvement.

