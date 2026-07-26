Fortes pluies à Latmingué: Une personne perd la vie sous les eaux

Un homme a perdu la vie à la sortie de Latmingué vers le village de Thicate suite aux fortes pluies qui se sont abattues dans la zone, dans la nuit du samedi au dimanche.

En effet, la victime à bord d'une charrette qui transportait des chevaux et des chèvres, traversait une route qui était déjà coupée et submergée par les eaux de pluie. C'est ainsi qu'elle est tombée et n'ayant aucune aide, elle a finalement péri par noyade.

Selon les informations recueillies par Dakaractu Kaolack auprès de l'adjoint au maire, Monsieur Andéle Kitane, un autre véhicule est également sous les eaux et que des éléments des sapeurs pompiers aidés par les populations sont actuellement sur les lieux pour essayer d'extraire le corps de la victime...