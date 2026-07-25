Motion de censure, dissolution et élections couplées : Mbaye Dione critique Sonko, met les députés en garde Et dévoile la riposte possible du Président

En tournée dans la région de Diourbel, le secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès, Mbaye Dione, s’est prononcé sur les tensions entre l’Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. Selon Libération, il estime que le Parlement conserve son droit de contrôler le gouvernement, mais avertit que le Président de la République dispose de moyens pour faire face à une motion de censure qu’il jugerait politiquement injustifiée. Il plaide également pour une dissolution de l’Assemblée en décembre 2026 et l’organisation simultanée des élections législatives et municipales.


Motion de censure, dissolution et élections couplées : Mbaye Dione critique Sonko, met les députés en garde Et dévoile la riposte possible du Président
Une tournée nationale achevée à Diourbel
 
La tournée menée par Mbaye Dione dans la région de Diourbel constituait la dernière étape d’un déplacement effectué à travers le territoire national.
 
Ce périple a permis au secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès de rencontrer des militants, des responsables locaux et des populations confrontées à différentes difficultés sociales et économiques.
 
Au terme de cette tournée, le successeur de Moustapha Niasse à la tête de l’AFP a livré son analyse sur les prochaines échéances électorales, les relations entre les institutions et les priorités auxquelles devraient, selon lui, se consacrer les autorités.
 
Une dissolution de l’Assemblée envisagée en décembre 2026
 
Mbaye Dione estime que la logique institutionnelle et électorale devrait conduire à une dissolution de l’Assemblée nationale en décembre 2026.
 
Cette dissolution permettrait, selon lui, d’organiser les élections législatives et municipales au même moment.
 
Le responsable de l’AFP considère qu’un couplage des deux scrutins éviterait à l’État d’engager d’importantes dépenses pour deux consultations organisées séparément à seulement deux ou trois mois d’intervalle.
 
Son argument repose donc principalement sur une volonté de rationalisation des moyens financiers et logistiques mobilisés pour les élections.
 
La motion de censure au centre des tensions politiques
 
Mbaye Dione s’est également exprimé sur les menaces de motion de censure évoquées dans le débat public contre le gouvernement dirigé par Al Aminou Mouhamed Lô.
 
Le secrétaire général de l’AFP reconnaît pleinement à l’Assemblée nationale sa mission de contrôle de l’action gouvernementale. Cette prérogative fait, selon lui, partie des responsabilités normales du pouvoir législatif.
 
Il établit cependant une distinction entre l’exercice régulier de ce contrôle et une motion de censure qui serait portée, à ses yeux, par une mauvaise intention ou sans motif valable.
 
« Le Président a les moyens de la contrecarrer »
 
Dans les propos relayés par Libération, Mbaye Dione affirme que si l’Assemblée nationale tentait de renverser le gouvernement sans justification valable, le Président de la République disposerait des moyens nécessaires pour contrecarrer cette initiative.
 
Le dirigeant de l’AFP ne détaille pas, dans l’article, l’ensemble des mécanismes auxquels il fait référence. Sa déclaration intervient toutefois dans un contexte marqué par ses propres propositions relatives à une dissolution de l’Assemblée et à une réorganisation du calendrier électoral.
 
Sa prise de position apparaît comme un avertissement adressé aux députés : la motion de censure constitue un instrument parlementaire, mais son utilisation pourrait entraîner une réaction politique et institutionnelle de l’exécutif.
 
Une critique des déclarations d’Ousmane Sonko sur Touba
 
Le secrétaire général de l’AFP a par ailleurs condamné les propos attribués à Ousmane Sonko concernant l’introduction d’argent sale à Touba.
 
Selon Libération, Mbaye Dione estime que la cité religieuse n’a pas besoin de l’argent évoqué dans ces déclarations.
 
En prenant position sur cette polémique, il entend défendre l’image de Touba et marquer son désaccord avec toute formulation susceptible d’associer la ville sainte à des circuits financiers illicites.
 
Cette critique intervient alors que les échanges entre les principaux responsables politiques deviennent de plus en plus tendus autour du fonctionnement des institutions et de l’orientation du pouvoir.
 
Des semences distribuées en retard et en quantité insuffisante
 
Au-delà des débats institutionnels, Mbaye Dione a dressé un tableau préoccupant de la situation rencontrée dans plusieurs zones visitées pendant sa tournée.
 
Dans les milieux ruraux, de nombreux paysans lui auraient signalé avoir reçu de faibles quantités de semences d’arachide. Ces semences auraient, en outre, été mises à leur disposition tardivement.
 
Ces difficultés risquent de peser sur les activités agricoles et sur les revenus de ménages dépendant fortement de la campagne arachidière.
 
Le dirigeant de l’AFP rapporte que les populations rencontrées sont confrontées à des problèmes dans presque tous les domaines.
 
Des localités difficiles d’accès
 
L’état des infrastructures routières figure également parmi les principales préoccupations relevées durant la tournée.
 
Certaines localités demeureraient presque inaccessibles en raison de l’absence de routes bitumées. Ailleurs, les voies existantes nécessiteraient une réhabilitation urgente en raison de leur état jugé particulièrement dégradé.
 
Ces difficultés d’accès compliquent les déplacements des populations, le transport des produits agricoles, l’accès aux structures sanitaires et la mobilité des élèves.
 
Mbaye Dione appelle ainsi à accorder davantage d’attention aux infrastructures de proximité plutôt qu’aux seules confrontations politiques entre institutions.
 
Aucun lycée dans l’arrondissement de Kael
 
Dans l’arrondissement de Kael, situé dans le département de Mbacké, la délégation de l’AFP aurait constaté l’absence de lycée.
 
Cette situation oblige les élèves à se déplacer vers d’autres localités pour poursuivre leurs études après le collège.
 
Pour Mbaye Dione, la construction d’un établissement secondaire dans cette zone permettrait de réduire les déplacements, de soulager les familles et de rapprocher l’offre éducative des populations.
 
La question de l’éducation s’ajoute ainsi aux problèmes agricoles, routiers et économiques constatés durant la tournée.
 
Le chômage des jeunes et le financement des femmes
 
Le secrétaire général de l’AFP a également insisté sur le chômage des jeunes, décrit comme l’une des préoccupations majeures des populations.
 
Il évoque parallèlement les difficultés rencontrées par les femmes pour accéder à des financements leur permettant de lancer ou de développer des activités génératrices de revenus.
 
Pour Mbaye Dione, ces problématiques devraient occuper une place centrale dans l’action des autorités. Le financement des initiatives économiques locales pourrait, selon lui, favoriser la création d’emplois et réduire la vulnérabilité des ménages.
 
Diomaye Faye et Ousmane Sonko invités à abandonner les « jeux politiques »
 
Face à l’ampleur des difficultés recensées, Mbaye Dione interpelle directement le Président Bassirou Diomaye Faye et le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.
 
Il les invite, selon les termes rapportés par Libération, à mettre de côté, pour le moment, leurs « jeux politiques » et à se consacrer exclusivement aux préoccupations des Sénégalais.
 
Cette déclaration traduit la volonté de l’AFP de se positionner comme une force attentive aux questions sociales, économiques et territoriales, tout en critiquant les tensions au sommet de l’État.
 
Le dirigeant progressiste estime que les urgences liées aux routes, à l’école, à l’agriculture, à l’emploi et au financement des femmes devraient primer sur les rivalités institutionnelles.
 
L’AFP se prépare pour les prochaines élections locales
 
Sur le plan électoral, Mbaye Dione affirme que l’Alliance des forces de progrès, à travers son Programme national d’équité territoriale, est prête à participer aux prochaines élections locales.
 
Le parti entend présenter des candidatures dans l’ensemble du territoire sénégalais, à l’exception de la commune de Touba Mosquée.
 
Dans cette collectivité, rappelle-t-il, le choix repose sur la décision du khalife général des mourides.
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Samedi 25 Juillet 2026
Dakaractu



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