Ousmane Sonko à Khombole: " Tey laniouy xam kane moy patriote ak kouko nékoul"

Dans le cadre de la vente des cartes du Parti Pastef, Ousmane Sonko qui a entamé une tournée dans les différentes localités du pays pour booster ces opérations, a été ce samedi dans la commune de Khombole.

Lors de son discours, Ousmane Sonko a déclaré à l'endroit sans doute de ses militants notamment des responsables politiques ceci: " Tey laniouy xam kane moy patriote ak kouko nékoul[...]", a-t-il lancé.

Selon lui, le parti Pastef est différent des autres Partis politiques. " J'ai toujours dit qu'il y a des gens qui sont dans le Parti mais qui méconnaissent complètement les tenants et aboutissants", a-t-il ajouté. Avant de renchérir " Pastef, ce n'est pas ce que l'on voit seulement, le plus important c'est ce que l'on ne voit pas. Ce n'est pas seulement les discours, les évenements et autres, c'est aure chose! Déjà quand Ousmane Sonko sort pour aller voir quelqu'un dans un quartier à l'insu de tout le monde, avant qu'il ne sorte, les gens du quartier sont tout de suite informés et s'organisent de façon spontanée pour aller l'accueillir. C'est cela le Pastef. Pastef, c'est le peuple sénégalais qui croit en ces principes et ces valeurs", a-t-il martelé.

À rappeler qu'Ousmane Sonko a tenu ses propos au moment où le président Diomaye Faye procède au lancement de son Parti politique...