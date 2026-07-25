JOJ2026/ Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop: « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique »


JOJ2026/ Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop: « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite de réception de la piscine olympique et du stade Iba Mar Diop, en marge des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. La visite s’est déroulée en présence du ministre des Infrastructures, Dethié Fall, de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Djirèye Clotilde Coly, ainsi que du maire de la ville de Dakar, Abass Fall. À cette occasion, le chef de l’État a félicité l’ensemble des équipes pour le sens du patriotisme qui leur a fait décupler les efforts attendus de leur part, ainsi que le ministre des Infrastructures et sa collègue de la Jeunesse et des Sports. Il s’est réjoui de la rigueur avec laquelle les travaux ont été conduits, rappelant qu’entre sa visite des sites le 2 novembre 2025, celle du début du mois d’avril et l’état des lieux constaté ce jour, l’écart est considérable et témoigne d’un engagement fort de l’ensemble des équipes chargées de délivrer dans les délais convenus.

 

« Je ne peux, aujourd’hui, sur les deux sites que j’ai visités, qu’exprimer ma satisfaction totale d’avoir réussi à finaliser ces travaux dans les délais, mais aussi saluer l’engagement de l’ensemble des équipes et le sens du patriotisme qui leur a fait décupler les efforts attendus de leur part, pour que le Sénégal puisse relever ce défi au nom de l’Afrique », a déclaré le président Faye.

 

Il a réaffirmé que l’Afrique accueille ces jeux et que Dakar les célèbre, insistant sur la volonté de célébrer avec le sentiment du devoir accompli. Le chef de l’État a par ailleurs réservé une mention particulière au CoJOJ et au COS, saluant la disponibilité de leurs équipes ainsi que le suivi rigoureux et le compte rendu régulier de leurs missions, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays

 

Tout en se félicitant de l’avancement des travaux, le président Faye a tenu à nuancer sa satisfaction, précisant qu’elle ne concerne que la réception des ouvrages visités ce jour. « Notre satisfaction entière ne résidera pas seulement dans la réception des infrastructures livrées, mais dans la capacité à délivrer, à l’issue des Jeux, l’intégralité de nos engagements, de la cérémonie d’ouverture à la cérémonie de clôture », a-t-il insisté, se disant particulièrement exigeant sur l’ensemble du cahier des charges convenu avec le Comité international olympique (CIO).

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Samedi 25 Juillet 2026
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