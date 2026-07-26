Fortes pluies à Latmingué : la victime perd aussi son cheval et ses chèvres (images)

Les fortes pluies qui se sont abattues hier nuit dans la commune de Latmingué ont fait d'importants dégâts. Ce matin, nous vous annoncions qu'un charretier avait péri dans les eaux vers le village de Thicate. Mais l'on nous apprend aussi que son cheval et les chèvres qu'il transportait, ont également été englouties par les eaux.
Informés, les sapeurs-pompiers se sont vite rendus sur les lieux pour déposer le corps de la victime à la morgue et procéder à l'enfouissement des animaux. Selon une source, ces derniers ont d'ailleurs eu du mal à repêcher le corps de la victime.
À rappeler que ces cas de noyade ont plongé les habitants de cette contrée dans l'émoi et la consternation...
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