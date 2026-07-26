Fortes pluies à Latmingué : la victime perd aussi son cheval et ses chèvres (images)

Informés, les sapeurs-pompiers se sont vite rendus sur les lieux pour déposer le corps de la victime à la morgue et procéder à l'enfouissement des animaux. Selon une source, ces derniers ont d'ailleurs eu du mal à repêcher le corps de la victime.

À rappeler que ces cas de noyade ont plongé les habitants de cette contrée dans l'émoi et la consternation...