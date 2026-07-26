Crise au sein du Pastef / Les vérités du Dr Abdourahmane Diouf : « C’est un parti plein de contradictions… C’est Ousmane Sonko et sa machine qui ont trahi Bassirou Diomaye Faye! »

Le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, par ailleurs membre fondateur du parti KIIRAAY - Les Patriotes Républicains, était l’invité ce dimanche de l’émission « En Vérité » sur la Radio Sénégal Internationale (RSI). Il s’est exprimé sans détour sur la fracture qui traverse Pastef et sur les tensions persistantes entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.



Selon le ministre, la responsabilité de cette rupture incombe entièrement au parti Pastef et à son leader. « Le président de la République a toujours été constant et fidèle dans sa démarche pour le respect de la parole donnée. C’est le Pastef et son leader qui ont décidé de l’isoler et de le trahir pour lui rendre son mandat ingouvernable », a-t-il affirmé. Il a ajouté que le chef de l’État, ayant constaté la déloyauté de ses partenaires politiques, notamment celle d’Ousmane Sonko, avait pris ses responsabilités en conséquence. Pour Dr Diouf, Pastef ne saurait être à l’origine d’une trahison tout en reprochant au président Faye d’être lui-même déloyal.



Le ministre a tenu le même raisonnement à l’égard de ses anciens collègues du gouvernement, les invitant à cesser leurs récriminations. Il a rappelé que ce sont eux qui ont choisi de quitter le gouvernement, sans qu’aucune exclusion ne leur ait été imposée, et qu’ils ont ainsi privé le président de la majorité parlementaire pourtant nécessaire à la mise en œuvre de sa politique et de sa vision.



Abordant la suite du quinquennat, Dr Abdourahmane Diouf a plaidé pour un second mandat du président de la République, précisant que cette conviction avait motivé la création d’un nouveau parti politique. Il a par ailleurs dénoncé ce qu’il considère comme les contradictions internes de Pastef, dont les responsables, selon lui, peinent à s’aligner sur leur propre leader tout en se permettant de donner des leçons de morale.