Télécommunications : Le Groupe Sonatel présente des performances solides au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1049,8 milliards de F Cfa, malgré un contexte concurrentiel

Sur le plan réglementaire, Sonatel a renforcé sa position régionale avec l'obtention de la licence 5G en Guinée-Bissau, le renouvellement pour dix ans de sa licence technologiquement neutre dans ce pays ainsi que celui de sa licence de passerelle internationale en Sierra Leone.

Le Groupe a également vu sa notation financière rehaussée à AAA (wu) par GCR Ratings, la meilleure note de son échelle régionale, saluant la robustesse de son modèle économique et la qualité de sa gouvernance. Sonatel mobilisée pour les JOJ Dakar 2026 Pour le Directeur général du Groupe Sonatel, Brelotte Bâ, ces résultats traduisent les effets des investissements réalisés dans les réseaux Très Haut Débit.

« Notre ambition est de faire du Groupe Sonatel le partenaire de référence de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré, annonçant la poursuite des investissements dans les infrastructures, les plateformes digitales, notamment Maxit, ainsi que la mobilisation des équipes pour assurer la connectivité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Un engagement sociétal renforcé Au-delà de ses performances économiques, Sonatel poursuit ses actions en faveur de l'inclusion numérique, de la santé, de l'éducation et du développement durable.

Au cours du premier semestre, le Groupe a ouvert deux nouveaux Orange Digital Centers en Sierra Leone, accompagné plus de 100 000 jeunes dans ses programmes de formation, soutenu 44 start-up et formé près de 2 000 femmes aux outils numériques.

À travers sa Fondation, Sonatel a également soutenu plusieurs initiatives dans le domaine de la santé, notamment des caravanes médicales ayant permis à plus de 2 000 personnes de bénéficier gratuitement de consultations et de médicaments.

Sur le plan environnemental, le Groupe poursuit sa feuille de route vers la neutralité carbone à l'horizon 2040. Près de 2 000 arbres ont été plantés durant le semestre et les investissements dans les énergies renouvelables ont permis d'éviter plus de 3 251 tonnes de CO₂. Par ailleurs, 38 000 foyers au Sénégal et en Sierra Leone, ainsi que près de 3 000 foyers en Guinée-Bissau, ont été équipés en kits solaires grâce à Orange Énergie.

Fort de ces résultats, le Groupe Sonatel entend poursuivre sa dynamique au second semestre 2026 en accélérant le déploiement du Très Haut Débit, le développement des services financiers digitaux et l'intégration de l'intelligence artificielle afin de renforcer l'expérience client et d'accompagner durablement la transformation numérique de l'Afrique de l'Ouest.

Le Groupe Sonatel a présenté ce samedi 24 juillet 2026 son rapport semestriel des résultats consolidés pour les cinq pays de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Leone). Il s’agit de 1049,8 milliards de F Cfa de chiffre d’affaires, soit une croissance de (+9,3%).Dans un communiqué exploité par Dakaractu, le Groupe Sonatel dit confirmer la solidité de son modèle et le maintien de son leadership régional, malgré une concurrence intense et un cadre régional plus exigeant et le renforcement des mesures d’identification des clients.Au delà du chiffre d’affaires, le groupe Sonatel affiche à l’EBITDAAL un résultat de 510,8 milliards ,(+11,6%), représentant 48,7% du chiffre d’affaires, 230 milliards de FCfa (+10,5%), représentant (22%) du chiffre d’affaires et enfin eCAPEX investissements qui est de 154 milliards de F Cfa soit 15% du chiffre d’affaires.Sur le plan opérationnel, le groupe Sonatel compte désormais 43 millions de clients soit une progression de 1,2 %. Ainsi, le développement des usages numériques se poursuit avec 23,7 millions de clients Data Mobile (+12,1%), 24 millions d’utilisateurs actifs 4G soit une croissance de (+19,5%), 1,1 million de clients Broadband Fixe soit (+12%), 648 427 abonnés fibre, en hausse de 23% et enfin 13,7 millions d’utilisateurs actifs Oranges Money soit une croissance de (+9,5%).Le groupe Sonatel poursuit son programme de déploiement de la fibre optique avec l’objectif de connecter 1,3 millions de foyers, soit près de 13 millions de personnes au Sénégal d’ici fin 2026.