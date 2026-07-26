Télécommunications : Le Groupe Sonatel présente des performances solides au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1049,8 milliards de F Cfa, malgré un contexte concurrentiel


Télécommunications : Le Groupe Sonatel présente des performances solides au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1049,8 milliards de F Cfa, malgré un contexte concurrentiel
Le Groupe Sonatel a présenté ce samedi 24 juillet 2026 son rapport semestriel des résultats consolidés pour les cinq pays de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau et Sierra Leone). Il s’agit de 1049,8 milliards de F Cfa de chiffre d’affaires, soit une croissance de (+9,3%).
Dans un communiqué exploité par Dakaractu, le Groupe Sonatel dit confirmer la solidité de son modèle et le maintien de son leadership régional, malgré une concurrence intense et un cadre régional plus exigeant  et le renforcement des mesures d’identification des clients.

Au delà du chiffre d’affaires, le groupe Sonatel affiche à  l’EBITDAAL un résultat  de 510,8 milliards ,(+11,6%), représentant 48,7% du chiffre d’affaires, 230 milliards de FCfa (+10,5%), représentant (22%) du chiffre d’affaires et enfin eCAPEX  investissements qui est de 154 milliards de F Cfa soit 15% du chiffre d’affaires.

Sur le plan opérationnel,  le groupe Sonatel compte désormais 43 millions de clients soit une progression de 1,2 %. Ainsi, le développement des usages numériques se poursuit avec 23,7 millions de clients Data Mobile (+12,1%), 24 millions d’utilisateurs actifs 4G soit une croissance de (+19,5%), 1,1 million de clients Broadband Fixe soit (+12%), 648 427 abonnés fibre, en hausse de 23% et enfin 13,7 millions d’utilisateurs actifs Oranges Money soit une croissance de (+9,5%).

Le groupe Sonatel poursuit son programme de déploiement de la fibre optique avec l’objectif de connecter 1,3 millions de foyers, soit près de 13 millions de personnes au Sénégal d’ici fin 2026.
 
Sur le plan réglementaire, Sonatel a renforcé sa position régionale avec l'obtention de la licence 5G en Guinée-Bissau, le renouvellement pour dix ans de sa licence technologiquement neutre dans ce pays ainsi que celui de sa licence de passerelle internationale en Sierra Leone.
Le Groupe a également vu sa notation financière rehaussée à AAA (wu) par GCR Ratings, la meilleure note de son échelle régionale, saluant la robustesse de son modèle économique et la qualité de sa gouvernance.

Sonatel mobilisée pour les JOJ Dakar 2026

Pour le Directeur général du Groupe Sonatel, Brelotte Bâ, ces résultats traduisent les effets des investissements réalisés dans les réseaux Très Haut Débit.
« Notre ambition est de faire du Groupe Sonatel le partenaire de référence de la transformation numérique en Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré, annonçant la poursuite des investissements dans les infrastructures, les plateformes digitales, notamment Maxit, ainsi que la mobilisation des équipes pour assurer la connectivité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Un engagement sociétal renforcé

Au-delà de ses performances économiques, Sonatel poursuit ses actions en faveur de l'inclusion numérique, de la santé, de l'éducation et du développement durable.
Au cours du premier semestre, le Groupe a ouvert deux nouveaux Orange Digital Centers en Sierra Leone, accompagné plus de 100 000 jeunes dans ses programmes de formation, soutenu 44 start-up et formé près de 2 000 femmes aux outils numériques.
À travers sa Fondation, Sonatel a également soutenu plusieurs initiatives dans le domaine de la santé, notamment des caravanes médicales ayant permis à plus de 2 000 personnes de bénéficier gratuitement de consultations et de médicaments.
Sur le plan environnemental, le Groupe poursuit sa feuille de route vers la neutralité carbone à l'horizon 2040. Près de 2 000 arbres ont été plantés durant le semestre et les investissements dans les énergies renouvelables ont permis d'éviter plus de 3 251 tonnes de CO₂. Par ailleurs, 38 000 foyers au Sénégal et en Sierra Leone, ainsi que près de 3 000 foyers en Guinée-Bissau, ont été équipés en kits solaires grâce à Orange Énergie.
Fort de ces résultats, le Groupe Sonatel entend poursuivre sa dynamique au second semestre 2026 en accélérant le déploiement du Très Haut Débit, le développement des services financiers digitaux et l'intégration de l'intelligence artificielle afin de renforcer l'expérience client et d'accompagner durablement la transformation numérique de l'Afrique de l'Ouest.
Autres articles
Dimanche 26 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Fortes pluies à Latmingué : la victime perd aussi son cheval et ses chèvres (images)

Fortes pluies à Latmingué : la victime perd aussi son cheval et ses chèvres (images) - 26/07/2026

TOUBA- CheikhBass révèle sur Cheikh Béthio: « Il est venu chez moi me confier son désir d’être inhumé à Médinatoul Salam mais Serigne Mountakha a donné le ndigël de … »

TOUBA- CheikhBass révèle sur Cheikh Béthio: « Il est venu chez moi me confier son désir d’être inhumé à Médinatoul Salam mais Serigne Mountakha a donné le ndigël de … » - 26/07/2026

Fortes pluies à Latmingué: Une personne perd la vie sous les eaux

Fortes pluies à Latmingué: Une personne perd la vie sous les eaux - 26/07/2026

La mise en garde de Diomaye à Ousmane Sonko: « Fii, saa fitnë dotufi nanee ñeex »

La mise en garde de Diomaye à Ousmane Sonko: « Fii, saa fitnë dotufi nanee ñeex » - 25/07/2026

Ousmane Sonko à Khombole:

Ousmane Sonko à Khombole: " Tey laniouy xam kane moy patriote ak kouko nékoul" - 25/07/2026

Bassirou Diomaye Faye: « Dans l’opposition, on est responsable de rien mais au pouvoir on est responsable de tout… »

Bassirou Diomaye Faye: « Dans l’opposition, on est responsable de rien mais au pouvoir on est responsable de tout… » - 25/07/2026

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye - 25/07/2026

🔴 DIRECT | Assemblée Générale Constitutive : Le PR Diomaye lance officiellement son parti politique

🔴 DIRECT | Assemblée Générale Constitutive : Le PR Diomaye lance officiellement son parti politique - 25/07/2026

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye - 25/07/2026

JOJ2026/ Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop: « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique »

JOJ2026/ Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop: « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique » - 25/07/2026

Motion de censure, dissolution et élections couplées : Mbaye Dione critique Sonko, met les députés en garde Et dévoile la riposte possible du Président

Motion de censure, dissolution et élections couplées : Mbaye Dione critique Sonko, met les députés en garde Et dévoile la riposte possible du Président - 25/07/2026

Nouveau parti de Diomaye /Pastef secoué par les départs : simple alerte ou début d’une fracture ?

Nouveau parti de Diomaye /Pastef secoué par les départs : simple alerte ou début d’une fracture ? - 25/07/2026

Médina : 28 SDF originaires de la sous-région déférés au parquet pour vagabondage et troubles à l'ordre public

Médina : 28 SDF originaires de la sous-région déférés au parquet pour vagabondage et troubles à l'ordre public - 25/07/2026

Météo : des orages attendus à Dakar et dans le Centre, risque de fortes pluies au Sud-Est entre ce vendredi 24 et le samedi 25

Météo : des orages attendus à Dakar et dans le Centre, risque de fortes pluies au Sud-Est entre ce vendredi 24 et le samedi 25 - 24/07/2026

JOJ Dakar 2026 : Le PR Diomaye Faye réceptionne la Piscine olympique et le stade Iba Mar Diop ce samedi

JOJ Dakar 2026 : Le PR Diomaye Faye réceptionne la Piscine olympique et le stade Iba Mar Diop ce samedi - 24/07/2026

Lancement du parti présidentiel : Une mobilisation volontairement contenue avant le congrès

Lancement du parti présidentiel : Une mobilisation volontairement contenue avant le congrès - 24/07/2026

Eau en sachet : la Brigade de recherches de Faidherbe découvre de fausses autorisations achetées jusqu’à 700 000 FCFA

Eau en sachet : la Brigade de recherches de Faidherbe découvre de fausses autorisations achetées jusqu’à 700 000 FCFA - 24/07/2026

Pédophilie, actes contre nature, détournement de mineur, apologie de l'homosexualité : un adolescent de 17 ans au centre d’une enquête, deux hommes déférés au parquet à Saint-Louis

Pédophilie, actes contre nature, détournement de mineur, apologie de l'homosexualité : un adolescent de 17 ans au centre d’une enquête, deux hommes déférés au parquet à Saint-Louis - 24/07/2026

Tribunal de Thiès/ acte contre nature / association de malfaiteurs: M. Kane et Mor kh. ndiaye condamnés respectivement à 2 et 3 ans de prison ferme...

Tribunal de Thiès/ acte contre nature / association de malfaiteurs: M. Kane et Mor kh. ndiaye condamnés respectivement à 2 et 3 ans de prison ferme... - 24/07/2026

TOUBA / « C’est une insulte ! » : Mbaye Dione dénonce les propos de Sonko sur Touba et met en garde Diomaye sur le piège des maires

TOUBA / « C’est une insulte ! » : Mbaye Dione dénonce les propos de Sonko sur Touba et met en garde Diomaye sur le piège des maires - 24/07/2026

Macky Sall se présente en chef d’orchestre de la réforme: « Si l’ONU devait être un orgue, je crois avoir la capacité de donner une belle partition, au nom des peuples que nous représentons »

Macky Sall se présente en chef d’orchestre de la réforme: « Si l’ONU devait être un orgue, je crois avoir la capacité de donner une belle partition, au nom des peuples que nous représentons » - 23/07/2026

🔴 DIRECT | Course à l’ONU: Macky Sall, à New York, s’ouvre au monde face à ses adversaires

🔴 DIRECT | Course à l’ONU: Macky Sall, à New York, s’ouvre au monde face à ses adversaires - 23/07/2026

PASTEF: Khouraïchi Thiam annonce sa démission et s’engage aux côtés de Bassirou Diomaye Faye

PASTEF: Khouraïchi Thiam annonce sa démission et s’engage aux côtés de Bassirou Diomaye Faye - 23/07/2026

Nouvelle fracture à PASTEF : Rougui Aladji Sow choisit le camp de Diomaye Faye face à Sonko

Nouvelle fracture à PASTEF : Rougui Aladji Sow choisit le camp de Diomaye Faye face à Sonko - 23/07/2026

Coups de feu à 3h50 du matin : une quinzaine de braqueurs lourdement armés attaquent la station Elton de Diourbel, 120 000 FCFA et 300 tickets de carburant emportés…le coffre-fort était la cible principale

Coups de feu à 3h50 du matin : une quinzaine de braqueurs lourdement armés attaquent la station Elton de Diourbel, 120 000 FCFA et 300 tickets de carburant emportés…le coffre-fort était la cible principale - 23/07/2026

Dahra Djolof : six jeunes perdent la vie dans une tentative de migration vers l'Espagne

Dahra Djolof : six jeunes perdent la vie dans une tentative de migration vers l'Espagne - 23/07/2026

ONU, avenir de l’APR, élections : Oumar Youm annonce que la réflexion sur « l’après-Macky Sall » est déjà engagée

ONU, avenir de l’APR, élections : Oumar Youm annonce que la réflexion sur « l’après-Macky Sall » est déjà engagée - 23/07/2026

Licenciements abusifs /Plus de 134 millions de FCFA réclamés : le Crous de Saint-Louis sous la menace d’une saisie de ses comptes

Licenciements abusifs /Plus de 134 millions de FCFA réclamés : le Crous de Saint-Louis sous la menace d’une saisie de ses comptes - 23/07/2026

Investissement local dans le pétrole et le gaz : Le secteur privé national prône un changement de statut

Investissement local dans le pétrole et le gaz : Le secteur privé national prône un changement de statut - 22/07/2026

Grande collecte 2026 : La Fondation Air France renforce son engagement au Sénégal et s’illustre à travers plusieurs tonnes de dons

Grande collecte 2026 : La Fondation Air France renforce son engagement au Sénégal et s’illustre à travers plusieurs tonnes de dons - 22/07/2026

RSS Syndication