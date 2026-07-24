Météo : des orages attendus à Dakar et dans le Centre, risque de fortes pluies au Sud-Est entre ce vendredi 24 et le samedi 25

Le temps s’annonce instable sur une bonne partie du Sénégal entre ce vendredi 24 et le samedi 25 juillet 2026. Des pluies et orages isolés sont attendus dans plusieurs régions du Centre, notamment Dakar et Thiès, tandis que le Sud-Est pourrait connaître des épisodes localement forts au cours de la soirée et de la nuit.


Météo : des orages attendus à Dakar et dans le Centre, risque de fortes pluies au Sud-Est entre ce vendredi 24 et le samedi 25
Les conditions météorologiques devraient se dégrader au cours de l’après-midi de ce vendredi 24 juillet. Des orages accompagnés de pluies isolées sont annoncés sur plusieurs localités du Centre du pays.


Les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack sont notamment concernées par ces précipitations. Des manifestations pluvio-orageuses sont également attendues plus à l’Est, notamment dans les zones de Matam et Ranérou.


Ces phénomènes devraient toutefois rester relativement isolés au cours de l’après-midi.La situation devrait devenir plus marquée en soirée et pendant la nuit. Les pluies et les orages devraient notamment se renforcer dans le Sud-Est du Sénégal, particulièrement dans les régions de Kédougou et Tambacounda.


Des épisodes pouvant être localement forts sont annoncés dans ces secteurs.


Cette activité pluvio-orageuse pourrait également déborder vers d’autres régions du Sud, notamment Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, où des précipitations sont également possibles.


Contrairement au Centre et au Sud-Est, les régions du Nord devraient connaître des conditions plus calmes. Le ciel y restera cependant nuageux à passagèrement nuageux, sans activité pluvieuse importante signalée dans les prévisions.


Sur le plan des températures, les maximales devraient osciller entre 31°C et 40°C à travers le territoire national.


La chaleur restera donc bien présente, même si elle devrait être légèrement moins marquée que durant les journées précédentes.


Les vents souffleront principalement du Sud-Ouest à l’Ouest, avec une intensité faible à modérée.


Enfin, la visibilité devrait demeurer globalement bonne sur l’ensemble du Sénégal au cours de la période allant du 24 au 25 juillet 2026.
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Vendredi 24 Juillet 2026
Dakaractu



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