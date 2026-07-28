Affaire ASER-AEE POWER : Jean Michel Sène dans le viseur du parquet financier

Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser), Jean Michel Sène, est visé par une enquête patrimoniale menée par le parquet financier, confirme le journal Libération dans son édition de ce mardi.
Selon les informations rapportées par le confrère, c’est la Section de recherches (Sr) de Dakar, agissant sous l’autorité du parquet financier, qui a sollicité auprès de la Conservation financière, de la Direction générale des Impôts et des Domaines (Dgid), des notaires et des banques, la communication de toute information relative à Jean Michel Sène. Ces investigations s’inscrivent dans le cadre de l’affaire dite « Aae Power », et les mêmes réquisitions concerneraient également d’autres personnalités, notamment Seydou Kane et José Angel González.
Libération rappelle que cette affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 17 septembre 2024 par l’administrateur de la société Aee Power Epc Sa, de droit espagnol, contre l’administrateur d’Aae Power Sénégal et le Project manager, pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives et manœuvres frauduleuses. Le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar, initialement saisi, s’est ensuite dessaisi du dossier, transféré au procureur de la République financier, qui a désigné un juge d’instruction le 23 mars 2026.
Le journal précise qu’une autre enquête avait été ouverte le 6 janvier 2025 par la Division des investigations criminelles (Dic), suite à une plainte de l’agent judiciaire de l’État, portant sur l’usage d’une fausse quittance de 918 339 800 FCFA dans le cadre de l’enregistrement d’un contrat entre Aee Power Epc et l’Aser. Le parquet financier a relevé des « liens de connexité évidents » entre les deux procédures, susceptibles de faire l’objet d’une jonction, selon les services du procureur Abdoulaye Sylla.
Enfin, Libération indique qu’une troisième plainte a été déposée en octobre 2025 par Thierno Alassane Sall contre X, pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics. La Section de recherches de Dakar a été saisie le 24 octobre 2025 pour une enquête exhaustive, dont les investigations se poursuivent, selon le parquet financier.
Selon les informations rapportées par le confrère, c’est la Section de recherches (Sr) de Dakar, agissant sous l’autorité du parquet financier, qui a sollicité auprès de la Conservation financière, de la Direction générale des Impôts et des Domaines (Dgid), des notaires et des banques, la communication de toute information relative à Jean Michel Sène. Ces investigations s’inscrivent dans le cadre de l’affaire dite « Aae Power », et les mêmes réquisitions concerneraient également d’autres personnalités, notamment Seydou Kane et José Angel González.
Libération rappelle que cette affaire trouve son origine dans une plainte déposée le 17 septembre 2024 par l’administrateur de la société Aee Power Epc Sa, de droit espagnol, contre l’administrateur d’Aae Power Sénégal et le Project manager, pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux en écritures administratives et manœuvres frauduleuses. Le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Dakar, initialement saisi, s’est ensuite dessaisi du dossier, transféré au procureur de la République financier, qui a désigné un juge d’instruction le 23 mars 2026.
Le journal précise qu’une autre enquête avait été ouverte le 6 janvier 2025 par la Division des investigations criminelles (Dic), suite à une plainte de l’agent judiciaire de l’État, portant sur l’usage d’une fausse quittance de 918 339 800 FCFA dans le cadre de l’enregistrement d’un contrat entre Aee Power Epc et l’Aser. Le parquet financier a relevé des « liens de connexité évidents » entre les deux procédures, susceptibles de faire l’objet d’une jonction, selon les services du procureur Abdoulaye Sylla.
Enfin, Libération indique qu’une troisième plainte a été déposée en octobre 2025 par Thierno Alassane Sall contre X, pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics. La Section de recherches de Dakar a été saisie le 24 octobre 2025 pour une enquête exhaustive, dont les investigations se poursuivent, selon le parquet financier.
Autres articles
-
Diomaye–Sonko /Mbaye Dione accuse le sommet de l’État de détourner l’attention des Sénégalais en pleine crise : « Une diversion pour masquer l’échec du pouvoir »
-
3 animateurs de « Feeñal Digital » gardés à vue par la DSC pour « Offense au Chef de l’État »
-
TOUBA / Sabotage du réseau d’eau à Ndamatou 2, l’OFOR et la mairie déposent une plainte collective… Une association promet de soutenir les accusés .
-
RDC: au moins 31 civils tués dans plusieurs attaques des ADF dans le Nord-Est
-
Frontière sur la Falémé : 116 kg de chanvre indien saisis, les convoyeurs s’échappent à la nage