Nouveau parti de Diomaye /Pastef secoué par les départs : simple alerte ou début d’une fracture ?

Une succession de départs qui alimente les inquiétudes



Les démissions annoncées ces derniers temps au sein de Pastef suscitent de nombreuses interrogations. Elles interviennent dans un contexte particulier, marqué par l’imminence du lancement du parti politique du Président Bassirou Diomaye Faye.



Selon L’Observateur, ces départs concernent notamment des responsables communaux et des militants dont certains semblent vouloir se rapprocher de la nouvelle mouvance présidentielle.



La question centrale est désormais de savoir s’il s’agit de départs isolés, liés à des frustrations personnelles, ou des premiers signes d’une fracture plus profonde au sein de la formation dirigée par Ousmane Sonko.



Une saignée encore limitée, mais à surveiller



Le journaliste-analyste Djibril Diop appelle à relativiser l’ampleur actuelle des démissions. À ses yeux, Pastef n’a pas encore perdu des figures appartenant à son tout premier cercle dirigeant.



Les départs concerneraient principalement des responsables locaux et des militants disposant d’une influence plus limitée. Cette situation ne permettrait donc pas encore de parler d’un effondrement du parti.



Djibril Diop invite néanmoins à ne pas minimiser le phénomène. La multiplication progressive des démissions pourrait, à terme, éroder la base militante et affaiblir les implantations locales de Pastef.



Les frustrations nées de l’exercice du pouvoir



Pour Assane Samb, les démissions doivent également être interprétées comme les manifestations d’une crise de croissance provoquée par l’arrivée au pouvoir.



Les attentes suscitées par la victoire électorale étaient particulièrement fortes. Or, certains militants peuvent se sentir oubliés ou insuffisamment associés à la gestion des nouvelles responsabilités.



L’exercice du pouvoir modifie également les rapports internes. Le parti militant, construit dans l’opposition, doit désormais composer avec les nominations, les ambitions personnelles et les arbitrages institutionnels.



plusieurs militants attendraient surtout de connaître la position définitive d’Ousmane Sonko avant de prendre une décision.



Une unité déjà fragilisée par la rupture au sommet



La création du parti présidentiel n’est pas l’unique cause des tensions. Pour les analystes interrogés, l’unité de Pastef était déjà fragilisée par la séparation politique entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.



Cette rupture a placé les militants face à un choix particulièrement complexe. Ils doivent décider s’ils restent fidèles à la formation qui les a portés au pouvoir ou s’ils rejoignent le Président de la République autour de sa nouvelle organisation.



Assane Samb estime que Pastef devra se réinventer pour préserver sa cohésion. La capacité du parti à retenir ses responsables dépendra notamment de la solidité de sa structure, de son organisation interne et de la force politique d’Ousmane Sonko.



Le parti présidentiel, principal concurrent de Pastef



Le lancement de la formation de Bassirou Diomaye Faye pourrait ouvrir une nouvelle étape dans la compétition politique sénégalaise.



Pour Djibril Diop, ce nouveau parti pourrait devenir le principal concurrent de Pastef. Il disposerait des moyens de rallier des mouvements politiques, des responsables locaux et des formations en quête d’un nouvel ancrage.



Le parti présidentiel pourrait également profiter de la position institutionnelle du chef de l’État pour élargir rapidement son assise. Son avenir dépendra cependant de sa capacité à construire une véritable organisation politique et à obtenir une adhésion populaire durable.



L’aura d’Ousmane Sonko comme principal rempart



Malgré les démissions, Pastef conserve un avantage déterminant : la popularité d’Ousmane Sonko.



Assane Samb estime que le noyau dur du parti restera fidèle à son leader. Pour cette frange militante, l’image de Sonko, renforcée par les épreuves politiques et judiciaires traversées ces dernières années, demeure un puissant facteur de mobilisation.



Cette aura pourrait permettre à Pastef de résister à la concurrence du nouveau parti présidentiel. Mais elle ne suffira pas nécessairement à garantir sa survie politique.



Le parti devra renforcer sa communication, former ses cadres, améliorer son organisation et éviter les comportements susceptibles de décevoir sa base.



Les élections comme véritable juge de paix



La solidité respective de Pastef et du parti présidentiel ne pourra véritablement être évaluée qu’à l’occasion des prochaines consultations électorales.



Le résultat de ces scrutins permettra de savoir si les démissions constituent une simple turbulence ou le début d’un basculement plus profond.



La bataille politique entre la fidélité à Ousmane Sonko et le ralliement à Bassirou Diomaye Faye ne fait peut-être que commencer.