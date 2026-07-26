TOUBA- NGUIRANÈNE/ La crainte d’un drame avant le Magal a cause de ces « excavations » géantes qui menacent les maisons…Cri de cœur des populations


Situé à une dizaine de kilomètres de la Grande Mosquée de Touba, le site de Nguiranène est en plein chantier. Dans le cadre du vaste programme de drainage des eaux pluviales de la ville sainte, des excavations massives ont été réalisées pour y aménager un bassin de rétention d’une capacité de 72 000 mètres cubes. Mais pour les riverains, ces trous béants sont devenus une source de vive inquiétude. Les populations constatent avec effroi que les fosses creusées par l’entreprise chargée des travaux s’élargissent à chaque averse. « Les pluies provoquent l’agrandissement des trous et l’affaissement du sable », témoignent les habitants. Ce phénomène, couplé à la lenteur des travaux, fragilise les fondations des maisons environnantes. Les propriétaires redoutent un effondrement de leurs habitations, un risque d’autant plus réel que des drames similaires ont déjà endeuillé la ville.

Face à cette situation préoccupante, les populations affirment avoir multiplié les alertes auprès des autorités. « Hélas », soufflent-elles, déplorant l’absence de réaction concrète. En fait , le bassin en perspective , ne devrait pas , contrairement à d’autres,  stocker d’eau mais servir de bassin d’écrêtage pour un drainage gravitaire vers la vallée du Sine. Un discours qui ne suffit plus à calmer la colère des riverains.

L’inquiétude grandit de jour en jour. Les fortes pluies de l’hivernage s’intensifient et le Grand Magal, qui attire des millions de pèlerins, approche à grands pas. « L’inquiétude grandit de plus en plus que le Magal s’approche et que les pluies s’intensifient », résume un habitant. La conjonction de ces deux facteurs pourrait transformer une situation déjà critique en une catastrophe humanitaire, avec des risques d’inondations massives et d’effondrements dans un quartier populaire.
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Dimanche 26 Juillet 2026
MAMADOU MOUSTAPHA MBAYE



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