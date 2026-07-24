JOJ Dakar 2026 : Le PR Diomaye Faye réceptionne la Piscine olympique et le stade Iba Mar Diop ce samedi

À quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, les autorités sénégalaises s’apprêtent à franchir une étape importante dans la mise à disposition des infrastructures devant accompagner l’organisation de l’événement.



Dans un communiqué rendu public, le ministère des Infrastructures annonce que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, procédera samedi 25 juillet à 10 heures à la réception des chantiers de la Piscine olympique et du stade Iba Mar Diop.



Ces deux sites figurent parmi les infrastructures concernées par les préparatifs engagés en perspective des JOJ Dakar 2026.

Le programme communiqué par le département des Infrastructures précise que la visite présidentielle débutera par la Piscine olympique. Le chef de l’État procédera ensuite à la réception des infrastructures concernées dans le cadre de cette séquence consacrée aux chantiers des JOJ.



La cérémonie permettra ainsi de matérialiser une nouvelle avancée dans le processus de préparation des installations destinées au rendez-vous sportif.



Cette réception intervient sous l'égide du ministère des Infrastructures, dirigé par Déthié Fall.



Ces dernières semaines, le ministre a été directement associé au suivi des infrastructures des JOJ Dakar 2026. Le 18 juillet, Déthié Fall avait notamment accompagné la ministre de la Jeunesse et des Sports et le coordonnateur du Comité d’organisation lors d’une inspection de plusieurs sites à Diamniadio.



La réception de la Piscine olympique et du stade Iba Mar Diop constitue désormais une nouvelle séquence dans ce calendrier.

À travers cette cérémonie présidée par Bassirou Diomaye Faye, l’État entend poursuivre la mise en service progressive des installations nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse.



Le rendez-vous est donc fixé à ce samedi 25 juillet à partir de 10 heures, avec une première étape à la Piscine olympique avant la poursuite du programme autour du stade Iba Mar Diop.