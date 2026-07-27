RDC: au moins 31 civils tués dans plusieurs attaques des ADF dans le Nord-Est


RDC: au moins 31 civils tués dans plusieurs attaques des ADF dans le Nord-Est

Au moins 31 civils ont été tués depuis mercredi dans plusieurs attaques des rebelles ADF liés à l'Etat islamique dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), a appris l'AFP de sources locales et sécuritaires lundi.

L'est de la RDC est en proie à des violences depuis plus de 30 ans, et une multitude de milices et de groupes armés sont présents dans la région.

Les ADF (Forces démocratiques alliées), formées par d'anciens rebelles ougandais, sont réputées pour leur extrême violence à l'encontre des civils et commettent des massacres à répétition dans les provinces du Nord-Kivu (est) et de l'Ituri (nord-est).

Le groupe armé a mené des attaques depuis mercredi dans plusieurs localités de la chefferie de Babila Babombi, située dans le territoire de Mambasa, une subdivision administrative de la province de l'Ituri, selon des sources locales et sécuritaires.

Le bilan de ces attaques "est de 31 civils tués entre le mercredi 22 juillet et ce lundi 27 juillet", a déclaré à l'AFP Jospin Paluku, président de la société civile du territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri (nord-est) où ont eu lieu ces attaques.

Plusieurs sources locales ont confirmé ce bilan à l'AFP. Une source sécuritaire a fait état d'une cinquantaine de tués.

Au moins 18 de ces personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans la localité minière de Njiapanda-Bela, selon ces sources.

Les ADF, dispersés en plusieurs groupes mobiles dans les forêts de l'Ituri, cherchent depuis plusieurs mois à imposer des taxes aux communautés de la région, qui tirent notamment leurs revenus de la culture du cacao et de l'extraction minière, en échange de leur protection, selon des analystes.

"Il y a une semaine, j'ai payé 10 dollars comme taxe exigée par les ADF. Nous les rencontrons souvent dans la brousse", a rapporté à l'AFP un agriculteur d'une chefferie voisine dans le territoire de Mambasa, sous couvert de l'anonymat.

Les ADF "nous remettent des jetons comme preuve de paiement. S'ils te trouvent sans jeton, cela signifie que tu n'as pas payé leur taxe et c'est la mort", a affirmé un autre agriculteur de la zone ayant requis l'anonymat.

L'armée ougandaise s'est déployée depuis 2021 dans la partie septentrionale du Nord-Kivu et dans l'Ituri pour combattre les ADF aux côtés de l'armée congolaise, mais l'opération conjointe, baptisée "Shujaa", n'a pas mis fin aux violences.

"Quand nous dénonçons la présence des ADF aux militaires, soit on nous assimile à leurs collaborateurs, soit les militaires nous demandent des renseignements sur les mouvements des rebelles, ce qui met notre sécurité en danger. Alors, bien souvent, nous préférons nous taire", a déploré un agriculteur.

Plus de 190 civils ont été tués depuis janvier dans des attaques dans la chefferie des Babila Babombi, où les ADF n'ont pas encore imposé leurs taxes, a affirmé à l'AFP Muhindo Mamboro Peresi, responsable de la société civile de la chefferie de Babila Babombi.

Les ADF ont tué au moins une vingtaine de civils ces dernières semaines dans le territoire de Beni, situé dans la province voisine du Nord-Kivu, selon des sources locales.

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Lundi 27 Juillet 2026
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