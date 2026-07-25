La mise en garde de Diomaye à Ousmane Sonko: « Fii, saa fitnë dotufi nanee ñeex »

C’est une intervention dont tout porte à croire que c’est à son ancien premier ministre qu’il s’adresse. En effet, le président de la République lançant son parti KIIRAAY - Les Patriotes républicains, lance une mise en garde claire:« Fii, saa fitnë dootufi nanee ñeex ». Un avertissement que l'on peut traduire par : « ici, désormais, ce qui était toléré ne le sera plus. »



Dans ce message, le fondateur de KIIRAAY - Les Patriotes Républicains rappelle que le Sénégal est un pays de stabilité et de paix durable. Sa sortie s'inscrit alors dans la séquence de tension croissante entre les deux têtes de l'exécutif, sur fond de recomposition de la majorité présidentielle et de naissance du nouveau parti.



Elle intervient après plusieurs mois de divergences affichées entre le chef de l'État et son ancien chef de gouvernement, marquées par des différences de ton dans leurs adresses respectives à la nation et par la rupture consommée entre la coalition présidentielle et le Pastef.



À noter que le président du Pastef Ousmane Sonko est aussi dans une dynamique de vente de cartes de membres initiée depuis quelques jours avec ses camarades.