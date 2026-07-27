Frontière sur la Falémé : 116 kg de chanvre indien saisis, les convoyeurs s’échappent à la nage

Une patrouille de routine mène à la cargaison
L’opération s’est déroulée au cours d’une patrouille effectuée le long de la berge du fleuve Falémé, à hauteur de Linguèkhoto.
Les agents avaient pour mission de vérifier l’effectivité de la fermeture de la frontière dans cette zone lorsqu’ils ont aperçu deux individus venant de débarquer d’une pirogue en provenance d’un pays voisin.
Les suspects transportaient leur cargaison à bord d’une moto de marque TVS Apache 180.
Surpris, les deux suspects plongent dans le fleuve
À la vue des forces de l’ordre, les deux individus ont abandonné sur place la moto ainsi que leur chargement.
Pour échapper à leur interpellation, ils se sont jetés dans les eaux du fleuve Falémé et ont rejoint à la nage l’autre rive, située en territoire étranger.
Les policiers ont alors sécurisé les marchandises abandonnées.
Deux cartons et un sac remplis de chanvre indien
La fouille a permis de découvrir deux cartons et un sac de voyage contenant du chanvre indien, pour un poids total annoncé de 116 kilogrammes.
La moto TVS Apache 180 utilisée pour transporter la cargaison a également été saisie.
L’opération s’est déroulée au cours d’une patrouille effectuée le long de la berge du fleuve Falémé, à hauteur de Linguèkhoto.
Les agents avaient pour mission de vérifier l’effectivité de la fermeture de la frontière dans cette zone lorsqu’ils ont aperçu deux individus venant de débarquer d’une pirogue en provenance d’un pays voisin.
Les suspects transportaient leur cargaison à bord d’une moto de marque TVS Apache 180.
Surpris, les deux suspects plongent dans le fleuve
À la vue des forces de l’ordre, les deux individus ont abandonné sur place la moto ainsi que leur chargement.
Pour échapper à leur interpellation, ils se sont jetés dans les eaux du fleuve Falémé et ont rejoint à la nage l’autre rive, située en territoire étranger.
Les policiers ont alors sécurisé les marchandises abandonnées.
Deux cartons et un sac remplis de chanvre indien
La fouille a permis de découvrir deux cartons et un sac de voyage contenant du chanvre indien, pour un poids total annoncé de 116 kilogrammes.
La moto TVS Apache 180 utilisée pour transporter la cargaison a également été saisie.
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