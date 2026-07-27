Frontière sur la Falémé : 116 kg de chanvre indien saisis, les convoyeurs s’échappent à la nage

Le Secteur frontalier de Moussala a réalisé, le 24 juillet 2026, une importante saisie de stupéfiants à Yillimalo. Au total, 116 kilogrammes de chanvre indien ont été interceptés par les éléments du poste de police frontalier de Yillimalo. Surpris par les agents, les deux convoyeurs ont abandonné leur cargaison avant de traverser le fleuve Falémé à la nage pour rejoindre un pays voisin.