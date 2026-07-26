TOUBA- Cheikh Bass révèle sur Cheikh Béthio: « Il est venu chez moi me confier son désir d’être inhumé à Médinatoul Salam mais Serigne Mountakha a donné le ndigël de … »


TOUBA- Cheikh Bass révèle sur Cheikh Béthio: « Il est venu chez moi me confier son désir d’être inhumé à Médinatoul Salam mais Serigne Mountakha a donné le ndigël de … »
La communauté mouride et les disciples thiantacones ont vécu un moment d’une grande ferveur spirituelle le samedi 25 juillet 2026, avec l’ouverture officielle du mausolée de Cheikh Béthio Thioune. La cérémonie s’est déroulée au cimetière de Bakhiya, dans la ville sainte de Touba, en présence de Serigne Bass Abdiu Khadre, émissaire du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Ce lieu de recueillement, désormais ouvert au public, a été inauguré sous le double ndigël  de Serigne Mountakha Mbacké et de Serigne Bassirou Ibn Serigne Saliou. Dans une déclaration empreinte d’émotion, Serigne Bass Abdiu Khadre a tenu à rappeler la portée spirituelle du site. « Ces lieux ne sont pas voués aux discussions mais sont idéaux pour les témoignages, en raison de la présence des anges, prompts à rapporter tout propos positif », a-t-il confié, invitant les fidèles à la méditation et à la prière.

Revenant sur sa relation privilégiée avec le défunt, le porte-parole du Khalife général a livré un témoignage poignant. Il a révélé que Cheikh Béthio, conscient de l’éphémère, lui avait fait une confidence déterminante lors de leur dernière entrevue en privé. « Ce jour, il avait choisi de se confier à moi, arguant que nul n’était éternel. Il me disait ce jour-là qu’il avait déjà préparé un lieu où devrait reposer sa dépouille une fois qu’il sera rappelé à Dieu », a-t-il déclaré, qualifiant cette confidence de « lourde à porter ».

Quelques années plus tard , poursuit Cheikh Bass , le Cheikh devait  aller répondre à l’appel du Seigneur. « C’est lors d’une visite chez lui de Serigne Saliou Thioune, qui après une communication téléphonique avec Serigne Khadim Ngom, que j’ai appris le décès du Cheikh ». Pour rappel, c’était le mardi 7 mai 2019 à l’âge de 81 ans. «  Nous nous sommes alors rendus immédiatement auprès du Khalife pour l’informer. « Sur place, Serigne Mountakha a été mis au courant du désir de Cheikh Béthio d’être inhumé à Médinatou Salam. Seulement , le khalife donné le ndigël qu’il soit amené ici à Touba. Serigne Cheikh Saliou, lui aussi informé, a fait sien le ndigël du khalife », a-t-il poursuivi. Il , pr ailleurs, a précisé que le terrain où repose aujourd’hui Cheikh Béthio avait été cédé à Serigne Cheikh Saliou, faisant du fils de Mame Bambi  le premier inhumé en ces lieux.

Serigne Bass Abdiu Khadre a , dans la foulée X souligné l’héritage spirituel du défunt, louant son « amour fondamentalement fort pour Serigne Touba et Serigne Saliou » et assurant que « son existence dans l’au-delà sera meilleure que celle qu’il a eue sur terre ». Il a également rappelé l’investissement sans faille de Cheikh Béthio lors du Grand Magal de Touba. « Il mérite amplement ce que vous venez pour lui. Que Dieu soit avec lui ! », a-t-il conclu.

Avant cette allocution, Serigne Saliou Thioune avait salué la  présence  du chef religieux et annoncé un grand Ziar chez lui à l’occasion de la période du 18 Safar, invitant l’ensemble des Thiantacônes à prendre part à ce moment de communion spirituelle autour de l’héritage de Cheikh Béthio Thioune.
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Dimanche 26 Juillet 2026
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