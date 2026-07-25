Bassirou Diomaye Faye: « Dans l’opposition, on est responsable de rien mais au pouvoir on est responsable de tout… »

Dans son discours de lancement de KIIRAAY - Les Patriotes Républicains, Bassirou Diomaye Faye s’est livré à une réflexion sur la différence de responsabilité entre l’opposition et l’exercice du pouvoir, tirant les leçons de son propre parcours politique. Le président a affirmé avoir compris que, dans l’opposition, on n’est responsable que de ses propres paroles et de ses actes, tandis que l’exercice du pouvoir engage une responsabilité totale, sur l’ensemble des affaires du pays.



Cette distinction, formulée devant les militants réunis au King Fahd Palace, intervient dans un discours par ailleurs consacré à la primauté des institutions sur les hommes et les partis. Le chef de l’État a inscrit cette réflexion dans une trajectoire personnelle en indiquant avoir fait deux années à la tête de l’État. Dès moments qui ont gravé cette certitude en lui de façon plus profonde que ne l’avaient fait ses années dans l’opposition.



Le propos s’inscrit dans un contexte politique marqué par la rupture consommée entre le président et son ancien allié Ousmane Sonko, désormais chef du Pastef, avec lequel il partageait autrefois les bancs de l’opposition avant l’alternance de mars 2024. En insistant sur ce changement de posture qu’impose l’accession au pouvoir, Diomaye Faye semble esquisser, sans le nommer, un contraste implicite avec les postures adoptées par certains de ses anciens compagnons de route, aujourd’hui dans une opposition interne ou déclarée à son action.