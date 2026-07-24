Lancement du parti présidentiel : Une mobilisation volontairement contenue avant le congrès

À 24 heures du lancement officiel du parti de la mouvance présidentielle, les préparatifs vont bon train au sein de la coalition Diomaye Président. Un responsable de la coalition a fait le point sur l’organisation de cet évènement prévu ce vendredi, au King Fahd Palace.



Contrairement aux précédentes rencontres tenues dans les salles de l’hôtel, le lancement se déroulera cette fois au niveau du hall, plus vaste, afin d’accueillir un maximum de membres et de militants sans contraindre les uns et les autres à se déplacer depuis les régions. Selon notre interlocuteur, il ne s’agit pas ici d’une mobilisation de grande envergure, celle-ci étant réservée au congrès du parti, qui se tiendra après l’hivernage.



La Superviseure générale de la coalition a d’ailleurs donné des instructions claires en ce sens lors de la dernière réunion tenue à cet effet. Elle a demandé à l’ensemble des responsables, et particulièrement aux leaders des différentes formations affiliées, de limiter leur délégation à 10 personnes chacun. Une mesure destinée à éviter une mobilisation incontrôlée, chaque leader étant susceptible de vouloir mobiliser son parti, son mouvement ou son association affiliés à la coalition. Une précaution d’autant plus importante que la coalition Diomaye Président compte actuellement 346 maires à travers le pays.



Concernant l’organisation, les équipes s’activent sur plusieurs fronts : logistique, bâches et autres dispositifs nécessaires à la tenue de l’événement. Selon notre source, la coalition est désormais presque prête à donner le coup d’envoi de ce nouveau parti, celui du président de la République et de la mouvance présidentielle.