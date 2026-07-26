TOUBA/ Cheikh Bass au Président Diomaye au nom du Khalife : «Il dit qu’il a vu vos efforts pour la cité. S’ils sont soutenus, d’ici 3 à 4 ans , tout devrait être meilleur »

En prélude de la célébration du Grand Magal, le Président de la République, accompagné de son épouse et d’une forte délégation ministérielle comprenant notamment les ministres de l’Intérieur et du Budget, a eu une rencontre marquante avec le khalife général des Mourides. C’est Cheikh Bass Abdou Khadre, s’exprimant au nom du patriarche , qui a pris la parole en réponse au discours du chef de l’État, livrant un message empreint à la fois de reconnaissance spirituelle, d’encouragements concrets et d’appels solennels à l’unité nationale.



Prenant la parole devant l’assistance, le porte-parole du khalife a d’abord tenu à saluer la ferveur et la sincérité du président. « Lorsqu’il vous a vu et écouté, il a automatiquement apprécié votre degré de piété, et c’est depuis ce moment qu’il a fait part de son admiration pour vous. ».



Cheikh Bass a ensuite livré un message d’encouragement ferme quant à la poursuite des projets structurants pour la ville sainte. «

Vos ambitions pour Touba, il en est conscient, et moi-même je suis témoin des efforts que vous fournissez. Il vous encourage à maintenir le cap. Car si ce processus ne connaît aucune faille, Touba ne devrait plus connaître ces difficultés aussi rudes d’ici trois à quatre ans », a-t-il assuré, avant d’ajouter , par ailleurs « Il m’a envoyé à plusieurs reprises vous rencontrer, et toutes les fois, c’était pour discuter autour des questions liées à l’assainissement. Il rappelle aussi toute l’importance qu’il accorde à la famille de Serigne Touba, au chevet de laquelle il souhaiterait vous avoir ». Il ajoute : , « tout ce que vous ferez pour ce pays, par extension, considérez que c’est pour lui que vous le faites. Il ne resterait pas grand monde à ce pays si on enlevait ceux qui sont derrière lui. »



Serigne Mountakha , par l’entremise de son porte-parole, a aussi évoqué l’importance pour le Chef de l’État d’être au chevet des familles religieuses de ce pays :« maintenez ces efforts, surtout quand il s’agit des efforts fournis au profit des familles et concessions religieuses ».



Dans un retour aux sources spirituelles du pèlerinage, Cheikh Bass a ensuite évoqué la quintessence du Magal, rappelant qu’il s’agit d’une journée de prières lors de laquelle on rend grâce à Dieu. Le chef religieux a également insisté sur la vie pénible qu’a endurée Serigne Touba lors de son contact avec le colonisateur, invitant à méditer sur les sacrifices fondateurs de la communauté mouride.



Enfin, il a conclu son intervention par un appel vibrant à la cohésion nationale et à la responsabilité historique du président. « Le khalife vous exhorte à tout faire pour que le Sénégal s’entende. C’est de votre responsabilité de réconcilier ce pays. Serigne Touba apprenait aux disciples l’humilité, leur interdisant de porter tort au prochain », a-t-il martelé, avant que le guide suprême ne lève les mains pour prier longuement en faveur de son hôte et de la nation tout entière.



À l’issue de cette rencontre chargée de symboles et de spiritualité, le Président de la République a eu droit à des prières du khalife .