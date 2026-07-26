Conférence publique de l'APR à Thiès : « Au moment où les Sénégalais ont besoin de leurs dirigeants, l'un est en train de vendre des cartes et l'autre est en train de travailler à créer un parti politique » (Abdou Mbow).

À l'occasion de la conférence publique organisée ce dimanche à Thiès par l'Alliance pour la République (APR), sous le thème « L'APR à l'heure de la reconquête : tirer les leçons du passé, relever les défis du présent et préparer les victoires de demain », le coordinateur de la section communale de l'APR à Thiès, Abdou Mbow, lors de son intervention, s'est prononcé sur l'attitude de nos dirigeants face aux difficultés des Sénégalais.



« Au moment où les Sénégalais ont besoin de leurs dirigeants, l'un est en train de vendre des cartes et l'autre est en train de travailler à créer un parti politique », a-t-il lancé.



« L'heure est historique parce que l'APR est à l'heure de la reconquête. »



Revenant sur les nouvelles orientations de l'APR, Abdou Mbow annonce les couleurs. « Le thème que nous avons choisi dit tout ! Tirer les leçons du passé, assumer avec humilité, corriger avec courage, relever les défis du présent, être debout aux côtés des populations pour faire face à la vie chère, au chômage, au désespoir et enfin préparer les victoires de demain. Mais pour cela, il faut se réorganiser, il faut se discipliner pour enfin gagner », a-t-il indiqué.



Message aux militantes et militants...

« À nos militantes et militants, vous êtes le poumon de l'Alliance pour la République. Vous qui avez mouillé le maillot depuis 2009, en 2012, en 2019 et en 2024. Même dans l'épreuve, vous n'avez pas baissé les bras. À nos jeunes et femmes, la reconquête passera inévitablement par vous. Vous êtes la force, l'innovation, mais surtout la voix de demain. Chers camarades, Thiès est une terre de symboles. C'est ici que le Sénégal a appris à se battre. C'est ici que l'APR a toujours travaillé pour que les combats de demain puissent être gagnés. Aujourd'hui, je dis que Thiès est prêt à tirer les leçons sans se déchirer, prêt à relever les défis sans se plaindre, mais prêt à préparer les victoires avec discipline », a-t-il conclu.

