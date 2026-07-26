Conférence publique de l'APR à Thiès : « Au moment où les Sénégalais ont besoin de leurs dirigeants, l'un est en train de vendre des cartes et l'autre est en train de travailler à créer un parti politique » (Abdou Mbow).


Conférence publique de l'APR à Thiès : « Au moment où les Sénégalais ont besoin de leurs dirigeants, l'un est en train de vendre des cartes et l'autre est en train de travailler à créer un parti politique » (Abdou Mbow).

À l'occasion de la conférence publique organisée ce dimanche à Thiès par l'Alliance pour la République (APR), sous le thème « L'APR à l'heure de la reconquête : tirer les leçons du passé, relever les défis du présent et préparer les victoires de demain », le coordinateur de la section communale de l'APR à Thiès, Abdou Mbow, lors de son intervention, s'est prononcé sur l'attitude de nos dirigeants face aux difficultés des Sénégalais.

« Au moment où les Sénégalais ont besoin de leurs dirigeants, l'un est en train de vendre des cartes et l'autre est en train de travailler à créer un parti politique », a-t-il lancé.

« L'heure est historique parce que l'APR est à l'heure de la reconquête. »

Revenant sur les nouvelles orientations de l'APR, Abdou Mbow annonce les couleurs. « Le thème que nous avons choisi dit tout ! Tirer les leçons du passé, assumer avec humilité, corriger avec courage, relever les défis du présent, être debout aux côtés des populations pour faire face à la vie chère, au chômage, au désespoir et enfin préparer les victoires de demain. Mais pour cela, il faut se réorganiser, il faut se discipliner pour enfin gagner », a-t-il indiqué.

Message aux militantes et militants...
« À nos militantes et militants, vous êtes le poumon de l'Alliance pour la République. Vous qui avez mouillé le maillot depuis 2009, en 2012, en 2019 et en 2024. Même dans l'épreuve, vous n'avez pas baissé les bras. À nos jeunes et femmes, la reconquête passera inévitablement par vous. Vous êtes la force, l'innovation, mais surtout la voix de demain. Chers camarades, Thiès est une terre de symboles. C'est ici que le Sénégal a appris à se battre. C'est ici que l'APR a toujours travaillé pour que les combats de demain puissent être gagnés. Aujourd'hui, je dis que Thiès est prêt à tirer les leçons sans se déchirer, prêt à relever les défis sans se plaindre, mais prêt à préparer les victoires avec discipline », a-t-il conclu.

Autres articles
Dimanche 26 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
SE DIOMAYE FAYE À TOUBA : « L’ennemi a voulu humilier Serigne Touba mais Dieu… Nous avons un programme de 60 milliards sur 4 ans mais j’ai demandé que la cadence soit accélérée »

SE DIOMAYE FAYE À TOUBA : « L’ennemi a voulu humilier Serigne Touba mais Dieu… Nous avons un programme de 60 milliards sur 4 ans mais j’ai demandé que la cadence soit accélérée » - 26/07/2026

TOUBA/ Cheikh Bass au Président Diomaye au nom du Khalife : «Il dit qu’il a vu vos efforts pour la cité. S’ils sont soutenus, d’ici 3 à 4 ans , tout devrait être meilleur »

TOUBA/ Cheikh Bass au Président Diomaye au nom du Khalife : «Il dit qu’il a vu vos efforts pour la cité. S’ils sont soutenus, d’ici 3 à 4 ans , tout devrait être meilleur » - 26/07/2026

Crise au sein du Pastef / Les vérités du Dr Abdourahmane Diouf : « C’est un parti plein de contradictions… C’est Ousmane Sonko et sa machine qui ont trahi Bassirou Diomaye Faye! »

Crise au sein du Pastef / Les vérités du Dr Abdourahmane Diouf : « C’est un parti plein de contradictions… C’est Ousmane Sonko et sa machine qui ont trahi Bassirou Diomaye Faye! » - 26/07/2026

TOUBA- NGUIRANÈNE/ La crainte d’un drame avant le Magal a cause de ces « excavations » géantes qui menacent les maisons…Cri de cœur des populations

TOUBA- NGUIRANÈNE/ La crainte d’un drame avant le Magal a cause de ces « excavations » géantes qui menacent les maisons…Cri de cœur des populations - 26/07/2026

Télécommunications : Le Groupe Sonatel présente des performances solides au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1049,8 milliards de F Cfa, malgré un contexte concurrentiel

Télécommunications : Le Groupe Sonatel présente des performances solides au premier semestre 2026, avec un chiffre d'affaires consolidé de 1049,8 milliards de F Cfa, malgré un contexte concurrentiel - 26/07/2026

Fortes pluies à Latmingué : la victime perd aussi son cheval et ses chèvres (images)

Fortes pluies à Latmingué : la victime perd aussi son cheval et ses chèvres (images) - 26/07/2026

TOUBA- Cheikh Bass révèle sur Cheikh Béthio: « Il est venu chez moi me confier son désir d’être inhumé à Médinatoul Salam mais Serigne Mountakha a donné le ndigël de … »

TOUBA- Cheikh Bass révèle sur Cheikh Béthio: « Il est venu chez moi me confier son désir d’être inhumé à Médinatoul Salam mais Serigne Mountakha a donné le ndigël de … » - 26/07/2026

Fortes pluies à Latmingué: Une personne perd la vie sous les eaux

Fortes pluies à Latmingué: Une personne perd la vie sous les eaux - 26/07/2026

La mise en garde de Diomaye à Ousmane Sonko: « Fii, saa fitnë dotufi nanee ñeex »

La mise en garde de Diomaye à Ousmane Sonko: « Fii, saa fitnë dotufi nanee ñeex » - 25/07/2026

Ousmane Sonko à Khombole:

Ousmane Sonko à Khombole: " Tey laniouy xam kane moy patriote ak kouko nékoul" - 25/07/2026

Bassirou Diomaye Faye: « Dans l’opposition, on est responsable de rien mais au pouvoir on est responsable de tout… »

Bassirou Diomaye Faye: « Dans l’opposition, on est responsable de rien mais au pouvoir on est responsable de tout… » - 25/07/2026

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye - 25/07/2026

🔴 DIRECT | Assemblée Générale Constitutive : Le PR Diomaye lance officiellement son parti politique

🔴 DIRECT | Assemblée Générale Constitutive : Le PR Diomaye lance officiellement son parti politique - 25/07/2026

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye

KIIRAAY - Les Patriotes Républicains : Le nom du Parti du président Bassirou Diomaye Faye - 25/07/2026

JOJ2026/ Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop: « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique »

JOJ2026/ Le président Bassirou Diomaye Faye à la réception de la piscine Olympique et du stade Iba Mar Diop: « Le Sénégal doit relever le défi au nom de l’Afrique » - 25/07/2026

Motion de censure, dissolution et élections couplées : Mbaye Dione critique Sonko, met les députés en garde Et dévoile la riposte possible du Président

Motion de censure, dissolution et élections couplées : Mbaye Dione critique Sonko, met les députés en garde Et dévoile la riposte possible du Président - 25/07/2026

Nouveau parti de Diomaye /Pastef secoué par les départs : simple alerte ou début d’une fracture ?

Nouveau parti de Diomaye /Pastef secoué par les départs : simple alerte ou début d’une fracture ? - 25/07/2026

Médina : 28 SDF originaires de la sous-région déférés au parquet pour vagabondage et troubles à l'ordre public

Médina : 28 SDF originaires de la sous-région déférés au parquet pour vagabondage et troubles à l'ordre public - 25/07/2026

Météo : des orages attendus à Dakar et dans le Centre, risque de fortes pluies au Sud-Est entre ce vendredi 24 et le samedi 25

Météo : des orages attendus à Dakar et dans le Centre, risque de fortes pluies au Sud-Est entre ce vendredi 24 et le samedi 25 - 24/07/2026

JOJ Dakar 2026 : Le PR Diomaye Faye réceptionne la Piscine olympique et le stade Iba Mar Diop ce samedi

JOJ Dakar 2026 : Le PR Diomaye Faye réceptionne la Piscine olympique et le stade Iba Mar Diop ce samedi - 24/07/2026

Lancement du parti présidentiel : Une mobilisation volontairement contenue avant le congrès

Lancement du parti présidentiel : Une mobilisation volontairement contenue avant le congrès - 24/07/2026

Eau en sachet : la Brigade de recherches de Faidherbe découvre de fausses autorisations achetées jusqu’à 700 000 FCFA

Eau en sachet : la Brigade de recherches de Faidherbe découvre de fausses autorisations achetées jusqu’à 700 000 FCFA - 24/07/2026

Pédophilie, actes contre nature, détournement de mineur, apologie de l'homosexualité : un adolescent de 17 ans au centre d’une enquête, deux hommes déférés au parquet à Saint-Louis

Pédophilie, actes contre nature, détournement de mineur, apologie de l'homosexualité : un adolescent de 17 ans au centre d’une enquête, deux hommes déférés au parquet à Saint-Louis - 24/07/2026

Tribunal de Thiès/ acte contre nature / association de malfaiteurs: M. Kane et Mor kh. ndiaye condamnés respectivement à 2 et 3 ans de prison ferme...

Tribunal de Thiès/ acte contre nature / association de malfaiteurs: M. Kane et Mor kh. ndiaye condamnés respectivement à 2 et 3 ans de prison ferme... - 24/07/2026

TOUBA / « C’est une insulte ! » : Mbaye Dione dénonce les propos de Sonko sur Touba et met en garde Diomaye sur le piège des maires

TOUBA / « C’est une insulte ! » : Mbaye Dione dénonce les propos de Sonko sur Touba et met en garde Diomaye sur le piège des maires - 24/07/2026

Macky Sall se présente en chef d’orchestre de la réforme: « Si l’ONU devait être un orgue, je crois avoir la capacité de donner une belle partition, au nom des peuples que nous représentons »

Macky Sall se présente en chef d’orchestre de la réforme: « Si l’ONU devait être un orgue, je crois avoir la capacité de donner une belle partition, au nom des peuples que nous représentons » - 23/07/2026

🔴 DIRECT | Course à l’ONU: Macky Sall, à New York, s’ouvre au monde face à ses adversaires

🔴 DIRECT | Course à l’ONU: Macky Sall, à New York, s’ouvre au monde face à ses adversaires - 23/07/2026

PASTEF: Khouraïchi Thiam annonce sa démission et s’engage aux côtés de Bassirou Diomaye Faye

PASTEF: Khouraïchi Thiam annonce sa démission et s’engage aux côtés de Bassirou Diomaye Faye - 23/07/2026

Nouvelle fracture à PASTEF : Rougui Aladji Sow choisit le camp de Diomaye Faye face à Sonko

Nouvelle fracture à PASTEF : Rougui Aladji Sow choisit le camp de Diomaye Faye face à Sonko - 23/07/2026

Coups de feu à 3h50 du matin : une quinzaine de braqueurs lourdement armés attaquent la station Elton de Diourbel, 120 000 FCFA et 300 tickets de carburant emportés…le coffre-fort était la cible principale

Coups de feu à 3h50 du matin : une quinzaine de braqueurs lourdement armés attaquent la station Elton de Diourbel, 120 000 FCFA et 300 tickets de carburant emportés…le coffre-fort était la cible principale - 23/07/2026

RSS Syndication