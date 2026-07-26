SE DIOMAYE FAYE À TOUBA : « L’ennemi a voulu humilier Serigne Touba mais Dieu… Nous avons un programme de 60 milliards sur 4 ans mais j’ai demandé que la cadence soit accélérée »


SE DIOMAYE FAYE À TOUBA : « L’ennemi a voulu humilier Serigne Touba mais Dieu… Nous avons un programme de 60 milliards sur 4 ans mais j’ai demandé que la cadence soit accélérée »
Conformément à la tradition, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué sa visite d’avant-Magal à Touba, ce dimanche  26 juillet 2026. Accompagné de son épouse, de Mme Mimi Touré et d’une forte délégation ministérielle comprenant notamment le ministre de l’Intérieur, le chef de l’État a été reçu par Serigne Mountakha Mbacké. Dès son arrivée, le Président s'est recueilli et a élevé des prières de longévité au profit du Khalife général des Mourides. « Vous êtes au service de tous les Sénégalais, sans distinction de tariqas ni de religion. Par conséquent, votre longévité sera profitable à tout le monde », a-t-il déclaré, saluant le rôle fédérateur du guide suprême.

S'inclinant devant la mémoire du fondateur du mouridisme, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à Serigne Touba pour avoir enduré avec dignité et dévotion les sévices et persécutions de l’ennemi. « L’ennemi a voulu lui imposer la forfaiture. Il a résisté et Dieu lui a donné la victoire. L’ennemi a voulu l’humilier, il est allé se réfugier auprès de son Seigneur. La force n’appartient qu’à Dieu. Son exil aussi était un moyen pour lui d’œuvrer pour son Créateur. Aujourd’hui, c’est nous qui profitons de son action », a-t-il souligné.

Le Président a par ailleurs tenu à magnifier le rôle actuel du Khalife, héritier de cette lourde responsabilité. « Représenter Serigne Touba sur terre n’est pas une mission facile, mais grâce à Dieu, vous le faites admirablement bien. Le Sénégal rend grâce à Dieu de vous avoir. Maintes fois, vous avez aidé ce pays à l’insu du commun des mortels dans le maintien de la paix et de la sérénité », a-t-il ajouté.
 
Le chef de l'État a sollicité un soutien indéfectible pour la gouvernance du pays. « Nous vous remercions pour tout le soutien que vous nous apportez. Nous continuons à vous tendre les bras et à solliciter encore ce soutien indéfectible. Vos conseils nous suffisent. Aujourd’hui, Dieu a fait de moi le Président de la République, ce qui est une tâche complexe. Je m’en remets encore une fois à vous. Les temps sont certes difficiles, mais nous nous évertuons à remplir nos charges », a confié le Président.

Abordant les défis structurels de la ville sainte, le Président Faye a reconnu les difficultés quotidiennes liées à l'urbanisme et à l'hydraulique. « Touba grandit comme nulle autre localité au Sénégal, et cet état de fait appelle à des conséquences. Nous nous efforçons d'apporter des solutions. Il y a nécessité de prendre des mesures d’accompagnement en termes d’aménagement, d’urbanisme, de mise à suffisance de l’eau, et de gestion des inondations », a-t-il énuméré.

Pour y remédier, le chef de l'État a dévoilé un programme concret : « Pour cette année, nous avons mis en service 3 forages. Si on ajoute celui de Darou Tanzil, on en aura 4. » Il a également annoncé le déploiement de 50 camions citernes, dépêchés par le ministre de l'Hydraulique pour venir en appoint.

S'agissant de la lutte contre les inondations, le Président a fait état de plusieurs chantiers : la réfection des bassins de rétention de Darou Rahmane, de Pofdi et de Keur Kabb, ainsi que la construction de l’exutoire de Ndock pour évacuer les eaux pluviales. Des travaux sont également en cours autour de la Grande Mosquée. Il dira avoir donné des orientations claires pour accélérer la cadence. « Récemment, nous avons démarré un programme de 15 milliards. J’ai même demandé au ministre d’accélérer la cadence, histoire d’investir les 60 milliards sur les 4 ans à venir. Si nos ambitions sont satisfaites, d’ici 4 ans, le problème des inondations devrait être un mauvais souvenir ou du moins diminuer d’impact », a-t-il promis.

Le chef de l'État a également rassuré les populations et les hôtes de la cité religieuse sur la sécurité, indiquant que des orientations fermes ont été données au ministère de l'Intérieur pour garantir un Magal en toute sérénité. Pour boucler son discours, SE  Bassirou Diomaye Faye a renouvelé ses sollicitations spirituelles : « Je réitère mes sollicitations en termes de prières, en tant que fils et en tant que chef d’État qui compte beaucoup sur vous ».
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Dimanche 26 Juillet 2026
MAMADOU MOUSTAPHA MBAYE



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