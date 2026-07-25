Médina : 28 SDF originaires de la sous-région déférés au parquet pour vagabondage et troubles à l'ordre public

Le Commissariat d'arrondissement de la Médina a annoncé avoir déféré, ce vendredi 24 juillet 2026, vingt-huit (28) individus, originaires de plusieurs pays de la sous-région, devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.



Selon la police, les personnes concernées sont poursuivies pour vagabondage et troubles à l'ordre public.



Leur interpellation est intervenue à l'intersection des rues 25 et 18 de la Médina, à la suite de nombreuses plaintes formulées par des riverains dénonçant des nuisances dans le secteur.



Au cours des auditions, la plupart des mis en cause ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont déclaré être sans domicile fixe (SDF), selon les services de police.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions menées par les forces de sécurité pour répondre aux préoccupations des populations et veiller au maintien de l'ordre public dans la capitale.

