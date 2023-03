Ousmane Sonko revient sur le produit supposé qu’on lui a versé : « Nous l'avons transféré à l’étranger pour étude…nous ignorons ses composantes »

Dans une déclaration faite de la clinique Suma Assistance, Ousmane Sonko parle aux sénégalais en abordant dans un premier temps ce liquide qui, estime-t-il, lui a été versé et qui a suscité beaucoup de débat quant à la composition qui pourrait être dangereuse pour sa santé. Non sans affirmer la dangerosité ou non de ce liquide, Ousmane Sonko estime toutefois qu’il était important pour lui, ses proches et pour les militants de connaître les composantes de ce liquide. « Nous avons saisi des experts médicaux à l’étranger pour nous donner les informations nécessaires car, on ignore encore ce dont il s’agit même si, nous sommes sceptiques » fait savoir Ousmane Sonko qui, au passage, rassure quant à l’évolution de sa santé. D’ailleurs, le leader des patriotes informe qu’il retourne chez lui demain mais continuera son traitement.