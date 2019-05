Organisation des élections : Le FRN propose la mise en place d’une commission paritaire indépendante

Le Front de Résistance Nationale prend part à la concertation politique nationale qui se tient ce matin. Par la voix de Moustapha Sourang, le FRN a dit être ouvert au dialogue pour restaurer la démocratie. Il a cependant proposé pour l’organisation de futures élections au Sénégal, la mise en place d’une commission paritaire indépendante, équidistante, et dirigée par des organisations indépendantes choisies d’un commun accord.

« À chaque élection il a des problèmes. Un passé récent l'a démontré. La seule fois où un consensus fort s’est décliné, ce sont les indépendants qui ont conclu les négociations. Votre format ne nous arrange pas, mais nous sommes pour le dialogue » a-t-il dit.

Pour sa part « And Jef » et son Président Mamadou Diop de Decroix se sont aussi dit intéressés par l’initiative du dialogue. Cependant dira-t-il « ce genre de rencontre est bien, mais si on avait mis les choses au clair avant les élections, tout cela ne serait pas arrivé». « Dans l’avant-projet il y a des points qui nous intéressent, ce qui me fait penser qu’un accord peut être possible » a-t-il conclu.