Ordre des avocats du Sénégal : Mamadou Seck passe le témoin à Aly Fall

La passation de pouvoirs au sein de l'Ordre National des Avocats du Sénégal s'est déroulée cet après-midi en présence du ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Mamadou Seck a officiellement transmis le flambeau à Aly Fall, qui a été installé dans ses nouvelles fonctions.



Le Président de l'Association des Jeunes Avocats du Sénégal, Me Mbaye Sene, le doyen de l'ordre des avocats, ainsi que d'autres personnalités venues de la sous-région ont honoré l'événement de leur présence. Le Conseil de l'Ordre a rendu un hommage appuyé au bâtonnier sortant, saluant son dévouement. De grands défis attendent le nouveau président, Aly Fall, qui, tout en reconnaissant l'abnégation et la détermination de son prédécesseur, se dit conscient des enjeux.



« Tu m'as accueilli en tant que dauphin avec simplicité, humilité et surtout protection. Ce qui m'a permis, comme nos textes le souhaitaient, d'effectuer mon stage de bâtonnier dans des conditions efficaces et sereines. Ta préoccupation constante tout au long de cette année a été de me transmettre la charge dans les meilleures conditions. Ce soin particulier dont tu as fait preuve témoigne de ton élégance et de ta générosité. Je ne te remercierai jamais assez. Je te dirai tout simplement bon repos, amplement mérité, cher ami, et prends surtout soin de ta santé », a déclaré Aly Fall. Il a ajouté :



« C'est l'opportunité que nous avons de continuer à faire grandir notre ordre et à le faire rayonner au plan international. Les prérequis étaient connus. Je m'étais engagé à œuvrer pour un barreau uni et fort. Je ne ménagerai aucun effort pour sauvegarder et renforcer notre unité, car sans elle, tout effort pour le développement de notre barreau et l'épanouissement de ses membres est irrémédiablement voué à l'échec ».



Pour conclure, il a lancé un appel à l'unité et au renforcement des liens au sein du barreau : « Unis, nous pouvons envisager un avenir prometteur et rassurant, notamment pour les jeunes ». La formation est également un enjeu décisif qui fondera l'essentiel de ses actions. « Doter les avocats d'une bonne formation initiale et continue, c'est assurément leur assurer un futur rassurant. À l'heure où l'intelligence artificielle commence à modifier de façon substantielle l'exercice de la profession, l'anticipation dans les modules de formation deviendra une priorité », a expliqué le nouveau leader.