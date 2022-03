Oraison funèbre du colonel Mame Gogo Banel Ndiaye

Colonel Mame Gogo Banel NDIAYE, Ingénieur des Eaux et Forêts, Chasses, de classe exceptionnelle, matricule de solde n°519 991/L,



Chevalier de l’Ordre du Mérite,



Proposée au Grade d’officier du Mérite pour l’année 2022



Conseiller Technique n°1 du Ministre de l’Environnement et du Développement durable, était née le 15 avril 1966 à Dakar, fille de Samba Guédé NDIAYE et de Aissa DJIMERA.



Elle était Diplômée de la faculté d’Agronomie et des sciences agricoles de l’Université de Dschang au Cameroun et engagée dans la fonction publique sénégalaise le 1er juillet 1996 puis affectée au Ministère de l’Economie des Finances et du Plan.



Elle intègre le Service des Eaux et Forêts, le 07 mars 2006, après son affectation au Ministère de l’Environnement et du Développement durable.



Dans le cadre de son parcours professionnel au sein du Ministère de l’Environnement :



De 1999-2001, elle fût affectée au Secrétariat permanent du Conseil Supérieur des Ressources naturelles et de l’Environnement (CONSERE).



De 2002 à ce jour, elle était le point focal de la Convention sur la lutte contre la désertification et membre du Comité pour la revue de la mise en œuvre de la Convention.



E n 2009, elle fût Coordonnatrice du CONACILSS et du Massif du Fouta Djallon au Ministre de l’Environnement et du Développement durable.



En 2010 elle fût nommée Conseiller technique du Ministre d’Etat, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature, des Bassins de Rétention et des Lacs artificiels.



Le 1er septembre 2011, elle a été affectée à la Direction de la Coopération du Ministère de l’Economie et des Finances.



Le 19 janvier 2012, suivant le décret n°2021-121, elle fût nommée, Directrice générale de l’Agence nationale de l’Economie d’Energie (ANEE) sur proposition du Ministre de la Coopération internationale, des transports aériens des Infrastructures et de l’Energie.



Le 10 juin 2013, elle réintègre le Ministère de l’Environnement et du Développement durable et fût nommé Conseiller spéciale du Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols.



Le 28 octobre 2014, elle est nommée Conseiller technique du Ministre de l’Environnement et du Développement durable.



Très professionnelle, fonctionnaire très rompue au rouage de l’Administration elle a été pendant très longtemps l’une des rares dames présente au cabinet du Ministre. Dame pieuse, courageuse, dynamique, très compétente, disciplinée et très engagée.



De par ses supérieurs, ses promotionnaires, et ses collègues Colonel Mame Gogo Banel NDIAYE, a toujours été un exemple pour ses pairs.



La Famille du Ministère de l’Environnement et du Développement durable et la grande famille forestière fera de ses valeurs siennes pour continuer la mission commune.



Repose en Paix notre très Chère et regrettée Colonel Mame Gogo Banel NDIAYE. /-