Opérations combinées de sécurisation de grande envergure Police-Gendarmerie à Dakar, Touba et Kaolack : 479 individus interpellés.

Dans le cadre du renforcement du sentiment de sécurité des populations, M. Aly Ngouille NDIAYE, Ministre de l’Intérieur, en présence du Directeur Général de la Police Nationale et du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice Militaire, a présidé, hier, à 21 heures 30 minutes, au Camp Abdou DIASSE, Etat- Major du Groupe Opérationnel de Dakar, au lancement de l’opération combinée sécurisation de grande envergure Police- Gendarmerie, à Dakar, Touba et Kaolack.







A l’issue de l’opération, 479 individus ont été interpellés pour diverses infractions (ivresse publique et manifeste, nécessité d’enquête, rixe sur la voie publique, non inscription sur le fichier sanitaire, racolage, conduite en état d’ivresse, conduite sans permis de conduire, détention de chanvre indien, détention de produits cellulosiques, détention illégale d’arme blanche, vol, outrage à agent).







Par ailleurs, 252 pièces ont été saisies, 130 véhicules mis en fourrière, 45 motos immobilisées et 1,080 kilogramme de chanvre indien saisi.











LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES



DE LA POLICE NATIONALE