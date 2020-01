Opération limite de propriétés : des extensions sur la VDN et devant Yengoulene démolies par la Descos

La Direction de la Surveillance, du Contrôle et de l’Occupation des Sols (Descos) a procédé hier à une opération « limite de propriétés » consistant à la démolition de toutes les constructions irrégulières sur les deux voies principales et les contreallées de la Vdn (Voie de dégagement Nord) à hauteur de Nord Foire. La célèbre boite de nuit « Yengoulène » a vu ses extensions dépassant la limite autorisée, détruites par les hommes du colonel Saboury Ndiaye. L’opération va se poursuivre pour donner sens aux autoponts en construction et qui, une fois livrés, permettront d’assurer une meilleur fluidité de la circulation.