Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin

Les achats de crédit woyofal seront suspendus à compter du 22 au 25 septembre 2025 entre 01h et 05h du matin. Cette information a été confirmée par un communiqué de presse signé par la Direction Communication et Marketing de la Senelec. Pour motif, l’entreprise procédera à une opération de maintenance de sa plateforme informatique de vente de crédit Woyofal.
Cette note précise que le service sera indisponible aux horaires suivants :
Nuit du lundi 22 au mardi 23 : de 01H00 à O5h00
Nuit du mardi 23 au mercredi 24 : de O1h 00 à 05h00
Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 de 01h00 à 05h00
Sur ce, « aucun achat de crédit Woyofal ne pourra être effectué pendant ces tranches horaires »
Cependant, la « Senelec invite sa clientèle à prendre les dispositions en prévision de ces interruptions et présente ses excuses pour les désagréments occasionnés ».
Cette note précise que le service sera indisponible aux horaires suivants :
Nuit du lundi 22 au mardi 23 : de 01H00 à O5h00
Nuit du mardi 23 au mercredi 24 : de O1h 00 à 05h00
Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 de 01h00 à 05h00
Sur ce, « aucun achat de crédit Woyofal ne pourra être effectué pendant ces tranches horaires »
Cependant, la « Senelec invite sa clientèle à prendre les dispositions en prévision de ces interruptions et présente ses excuses pour les désagréments occasionnés ».
Et d’ajouter que, « hors de ces tranches horaires, le service Woyofal restera pleinement opérationnel ».
Autres articles
-
Marche "Rappel à l'Ordre"/ Thierno Alassane Sall : « On est tous d’accord qu’il n’y a pas de justice dans ce pays »Article n°265187
-
Ngakhaye (Ndiaganiao) : Une fillette de 10 ans perd la vie dans un puits
-
Sénégal : un opposant en détention brièvement hospitalisé suite à un malaise
-
Dysfonctionnements au sein de l’ARP : Le SAMES tire la sonnette d’alarme
-
Accident mortel d’un Jakartaman à Rufisque : 6 mois avec sursis pour le chauffeur du bus Tata, la famille dénonce une « injustice »