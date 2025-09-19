Opération de maintenance informatique : la Senelec annonce une suspension des achats de crédits Woyofal du 22 au 25 septembre entre 1h et 5h du matin

Et d’ajouter que, « hors de ces tranches horaires, le service Woyofal restera pleinement opérationnel ».

Les achats de crédit woyofal seront suspendus à compter du 22 au 25 septembre 2025 entre 01h et 05h du matin. Cette information a été confirmée par un communiqué de presse signé par la Direction Communication et Marketing de la Senelec. Pour motif, l’entreprise procédera à une opération de maintenance de sa plateforme informatique de vente de crédit Woyofal.Cette note précise que le service sera indisponible aux horaires suivants :Nuit du lundi 22 au mardi 23 : de 01H00 à O5h00Nuit du mardi 23 au mercredi 24 : de O1h 00 à 05h00Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 de 01h00 à 05h00Sur ce, « aucun achat de crédit Woyofal ne pourra être effectué pendant ces tranches horaires »Cependant, la « Senelec invite sa clientèle à prendre les dispositions en prévision de ces interruptions et présente ses excuses pour les désagréments occasionnés ».