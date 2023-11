Open Press / Guinaw Rail : Prince l’adversaire de Toubabou Dior Jr assure devant ses supporters " Nawone FAWONE Rek…"

Le jeune espoir de la commune de Guinaw Rail, Prince dit « Ndiol mi » a signé une forte mobilisation hier lors de son open de press en préparation de son combat de ce dimanche-ci face au lutteur Toubabou Dior Jr.



Toujours, avec une confiance et un état de forme exceptionnel, Prince prédit déjà sa victoire « j’ai l’habitude de ne pas retarder mes supporters, ils ont toujours cru en moi et je ne les ai jamais déçus, ce sera donc pas ce dimanche que je vais les décevoir » assure le lutteur.



Dans ses propos, Prince semble minimiser son adversaire. En lui, il ne voit donc aucun danger.

« Toubabou Dior ne m’intimide en aucune manière, il ne me fait pas peur et j'assure que je lui ferai mordre la poussière » assure Prince.



Ses supporters, quant à eux, ont beaucoup d’espoir en leur futur champion et comptent l’accompagner dans cette nouvelle aventure.