Officiel : Pape Matar Sarr et Fodé Ballo-Touré forfaits contre le Bénin et le Brésil !

Comme annoncé par Dakaractu, la fédération sénégalaise de football s’est officiellement prononcé sur les cas de Pape Matar Sarr et Fodé Ballo Touré tous de blessé à l’entraînement. Les deux joueurs sont officiellement forfaits pour les deux prochaines sorties des Lions face au Bénin le 17 juin et le Brésil le 20 juin informe la FSF via un communiqué…

« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance de l’opinion publique que les joueurs Fode Ballo Touré et Pape Matar Sarr, actuellement en regroupement avec la sélection nationale «A» à Dakar, se sont blessés en séance d’entrainement.

L’exploration échographique faite sur le mollet gauche de Fodé Ballo Touré a montré une lésion musculaire. Le joueur Pape Matar SARR a également passé une échographie qui trouve une lésion musculaire au niveau des adducteurs droits.

Le traitement de ces deux lésions nécessite au minimum une semaine et par conséquent, les deux joueurs seront indisponibles pour le reste du regroupement. »