Officiel / José Mourinho à Tottenham : Les permiers mots du technicien portugais…

Le manager portugais a été viré du banc de Manchester United en Décembre 2018 et vient de s’engager avec le club du nord de Londres jusqu’en 2023.



Le président de Tottenahm, Daniel Levy est très confiant quant à la venue du technicien portugais, qui a gagné au moins un trophée partout où il a eu à passer. « Avec José, nous avons l'un des entraîneurs les plus titrés du football, a t’il déclaré. Il possède une vaste expérience, est capable d'inspirer les équipes et il est un excellent tacticien. Il a remporté des titres dans tous les clubs qu'il a entraînés. Nous croyons qu'il apportera énergie et conviction au vestiaire. », espère le président du club londonien.



Passé au au FC Porto (2002-2004), à l'Inter Milan (2008-2010), José Mourinho a aussi officié au Real Madrid (2010-2013).



Le vainqueur de la Ligue des champions avec l’Inter Milan en 2010 passé par Chelsea (2004-2007 puis 2013-2015) et Manchester United (2016-2019) n’a pas tardé de livrer ses premières impressions aussitôt après sa nomination. « Je suis ravi de rejoindre un club avec un tel héritage et des supporters aussi passionnés, a déclaré Mourinho dans le communiqué publié par le club. La qualité de l'équipe et de l'académie me rend enthousiaste. Travailler avec ces joueurs est ce qui m'a plu. »