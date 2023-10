Octobre rose : Sénégal Numérique joue sa partition aux côtés des femmes du personnel et de la LISCA

Dans le cadre du mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, Sénégal Numérique a organisé une cérémonie de sensibilisation sur le dépistage. A l’initiative de la Direction générale et de la Direction du capital humain, l’ensemble du personnel a été convié à la cérémonie présidée par le DG Cheikh Bakhoum en présence de la Présidente de la LISCA (Ligue Sénégalaise Contre le Cancer), Mme Fatma Guenoune. Quelques structures de santé (Centre de Santé de Khar Yalla, celui de de Grand Yoff 2 et le Centre de Santé de Dalifort) étaient de la partie.



Les femmes de Sénégal Numérique SA ont ainsi été invitées à travers des discours, des présentations et des questions réponses à un dépistage précoce pour parer à des situations compliquées avant que la maladie n’atteigne un certain niveau. « Pour présider cette activité qui devait se tenir la semaine dernière, j’ai demandé à la DCH qu’on reporte jusqu’à aujourd’hui (25 Octobre) pour que je puisse être présent parce que cela me tenait à cœur d’échanger avec les femmes de Sénégal Numérique sur ce fléau », a déclaré Cheikh Bakhoum. « Nous le savons le cancer du sein est une réalité difficile que de nombreuses femmes du monde doivent affronter ; Chaque année, des vies sont fauchées par cette maladie. Et il est de notre devoir de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l’éradiquer », a-t-il poursuivi. « La sensibilisation et la prévention sont donc les maîtres mots que chacun d’entre nous doit porter en bandoulière » a conclu le Directeur général de Sénégal Numérique pour signifier son soutien indéfectible et celui de ces collaborateurs à toutes les femmes dans la lutte contre le Cancer.



Contrairement à l’Europe où on a 50% des femmes qui sont diagnostiquées entre 50 et 69 ans, en Afrique le taux explose chez les jeunes femmes. Au Sénégal environs 1800 cas sont détectés chaque année, faisant de ce cancer le plus fréquent chez les sénégalaises. Saluant l’initiative de Sénégal Numérique, la Présidente de la LISCA a embouché la même trompette que M. Bakhoum en insistant sur la prévention : « ensemble nous devons sensibiliser, prévenir et offrir un soutien inestimable aux personnes touchées par le cancer du sein » a-t-elle lancé comme invite.

Il faut dire que la cérémonie a été marquée également par la présence massive des femmes qui ont pu échanger avec des questions réponses sur les techniques de prévention comme l’auto-palpation, l’allaitement pour les femmes mères et surtout le dépistage régulier à partir d’un certain âge.

Pour clôturer la cérémonie, Sénégal Numérique, par le biais de son Directeur général, a procédé à une remise symbolique de chèques de 500.000 F Cfa en guise d’appui pour accompagner les centres santé susmentionnés et la LISCA.